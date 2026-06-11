WM2026: Mexiko - Südafrika heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Wer zeigt das Eröffnungsspiel?

SPORT1 11.06.2026 • 18:00 Uhr Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada startet. Heute eröffnen Mexiko und Südafrika das größte Fußball-Turnier der Welt. So verfolgen Sie das Eröffnungsspiel im Free-TV.

Das Warten hat ein Ende! Wenn Gastgeber Mexiko am Donnerstag (21 Uhr deutscher Zeit im LIVETICKER) im Eröffnungsspiel der WM 2026 auf Südafrika trifft, rollt endlich wieder der Ball auf der größten Fußballbühne der Welt. Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada geht als größte Weltmeisterschaft in die Geschichte ein: Erstmals kämpfen 48 Nationen um den Titel.

Mehr als 80.000 Zuschauer werden im legendären Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt erwartet. Und die Begegnung weckt Erinnerungen: Schon bei der WM 2010 standen sich Mexiko und Südafrika zum Auftakt gegenüber.

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie Mexiko – Südafrika

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WM heute live: Besonderes Wiedersehen zum Auftakt

Damals eröffneten die Südafrikaner als Gastgeber das Turnier in Johannesburg. Vor allem der Jubel und die Tänze der „Bafana Bafana“ nach dem zwischenzeitlichen 1:0 sind bis heute unvergessen.

Mexiko verhinderte damals durch Rafael Márquez mit dem späten Ausgleich zum 1:1 einen perfekten Start der Gastgeber. Auch diesmal gehen die Mittelamerikaner als Favoriten in die Partie. Bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff soll es mit der Eröffnungsfeier losgehen, inklusive Musik, Feuerwerk und viel Glamour.

In Gruppe A kämpfen außerdem noch Südkorea und Tschechien ums Weiterkommen. Erstmals wird bei dieser WM nach der Gruppenphase auch ein Sechzehntelfinale folgen. Neben den jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich auch die acht besten Gruppendritten für die K.-o.-Runde.

WM 2026: Wer wird Weltmeister?

Als Topfavoriten auf den Weltmeister-Titel werden unter anderem die Franzosen gehandelt. Für die Mannschaft um Superstar Kylian Mbappé und Bayern-Shootingstar Michael Olise wäre es der dritte Titel. Chancen werden auch Europameister Spanien, Titelverteidiger Argentinien oder Portugal zugerechnet.