Woltemade? Nagelsmann "hat ihn gefühlt gekillt"

Philipp Heinemann 30.06.2026 • 21:33 Uhr Nick Woltemade ist bei der WM erst kein Faktor, dann eine tragische Figur. Eine Expertin sieht die Schuld bei Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die Trainerin und TV-Expertin Friederike „Fritzy“ Kromp hat den Umgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade kritisch hinterfragt.

„Dass Woltemade, der in einem K.o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist irgendwo naheliegend“, sagte Kromp im ZDF nach dem WM-Aus der DFB-Auswahl gegen Paraguay.

„Man hat ihn gefühlt gekillt“, erklärte die Cheftrainerin der Frauenmannschaft von Werder Bremen. Auf die Nachfrage, wer Woltemade „gekillt“ habe, erklärte sie: „Der Trainer mit seinen Entscheidungen.“

Nagelsmann? „So funktioniert es halt nicht“

Kromp kritisierte, dass Nagelsmann seinem Angreifer zuvor im Turnierverlauf keine Chance gegeben hatte: „Heute brauchst du ihn – und dass er dann nicht funktioniert … Das macht mich sprachlos. So funktioniert es halt nicht, das sind keine Maschinen.“