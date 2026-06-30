Woltemade? Nagelsmann "hat ihn gefühlt gekillt"

Die Trainerin und TV-Expertin Friederike „Fritzy“ Kromp hat den Umgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade kritisch hinterfragt.
„Nagelsmann hat ihn gefühlt gekillt“
„Dass Woltemade, der in einem K.o.-Spiel seinen ersten Einsatz bekommt, einen entscheidenden Elfmeter verschießt, ist irgendwo naheliegend“, sagte Kromp im ZDF nach dem WM-Aus der DFB-Auswahl gegen Paraguay.
„Man hat ihn gefühlt gekillt“, erklärte die Cheftrainerin der Frauenmannschaft von Werder Bremen. Auf die Nachfrage, wer Woltemade „gekillt“ habe, erklärte sie: „Der Trainer mit seinen Entscheidungen.“
Nagelsmann? „So funktioniert es halt nicht“
Kromp kritisierte, dass Nagelsmann seinem Angreifer zuvor im Turnierverlauf keine Chance gegeben hatte: „Heute brauchst du ihn – und dass er dann nicht funktioniert … Das macht mich sprachlos. So funktioniert es halt nicht, das sind keine Maschinen.“
Woltemade hatte als einer von drei deutschen Schützen beim Elfmeterschießen (3:4) vom Punkt vergeben. Anders als diverse andere Ersatzspieler war er zuvor auch beim sportlich weitgehend bedeutungslosen Gruppenspiel gegen Ecuador nicht zum Einsatz gekommen.