Woltemade wartet weiter auf WM-Einsatz

Nach und nach schenkte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Spielern beim enttäuschenden Gruppenfinale WM-Minuten, doch Nick Woltemade muss weiter warten.
Woltemades Warten geht weiter
Der in der Qualifikation noch gesetzte und überzeugende Torjäger ist neben Nachrücker Assan Ouédraogo der einzige Feldspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada noch nicht zum Einsatz kam. Gleiches gilt für die Torhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel.
WM: Deutschland hatte Gruppensieg schon sicher
Bei der Niederlage gegen Ecuador in East Rutherford (1:2) kamen Angelo Stiller, Malick Thiaw, Maximilian Beier und Pascal Groß zu ihren ersten Einsätzen. Das lag aber auch daran, dass die DFB-Auswahl den Gruppensieg nach den Erfolgen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) schon sicher hatte.
„In einem K.o.-Spiel hätten wir vom Profil her vielleicht anders gewechselt“, sagte Nagelsmann. Ob das Warten für Woltemade am Montag beim Sechzehntelfinale in Foxborough ein Ende hat?