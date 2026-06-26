Woltemade wartet weiter auf WM-Einsatz

SID 26.06.2026 • 06:27 Uhr Der Torjäger und Nachrücker Assan Ouédraogo müssen sich gedulden.

Nach und nach schenkte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Spielern beim enttäuschenden Gruppenfinale WM-Minuten, doch Nick Woltemade muss weiter warten.

Der in der Qualifikation noch gesetzte und überzeugende Torjäger ist neben Nachrücker Assan Ouédraogo der einzige Feldspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada noch nicht zum Einsatz kam. Gleiches gilt für die Torhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel.

WM: Deutschland hatte Gruppensieg schon sicher

Bei der Niederlage gegen Ecuador in East Rutherford (1:2) kamen Angelo Stiller, Malick Thiaw, Maximilian Beier und Pascal Groß zu ihren ersten Einsätzen. Das lag aber auch daran, dass die DFB-Auswahl den Gruppensieg nach den Erfolgen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) schon sicher hatte.