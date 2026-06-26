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Woltemade wartet weiter auf WM-Einsatz

Woltemades Warten geht weiter

Der Torjäger und Nachrücker Assan Ouédraogo müssen sich gedulden.
SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer erklärt, warum Nick Woltemade aktuell in der deutschen Nationalmannschaft nicht zum Zug kommt.
SID
Der Torjäger und Nachrücker Assan Ouédraogo müssen sich gedulden.

Nach und nach schenkte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Spielern beim enttäuschenden Gruppenfinale WM-Minuten, doch Nick Woltemade muss weiter warten.

Der in der Qualifikation noch gesetzte und überzeugende Torjäger ist neben Nachrücker Assan Ouédraogo der einzige Feldspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada noch nicht zum Einsatz kam. Gleiches gilt für die Torhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel.

WM: Deutschland hatte Gruppensieg schon sicher

Bei der Niederlage gegen Ecuador in East Rutherford (1:2) kamen Angelo Stiller, Malick Thiaw, Maximilian Beier und Pascal Groß zu ihren ersten Einsätzen. Das lag aber auch daran, dass die DFB-Auswahl den Gruppensieg nach den Erfolgen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) schon sicher hatte.

„In einem K.o.-Spiel hätten wir vom Profil her vielleicht anders gewechselt“, sagte Nagelsmann. Ob das Warten für Woltemade am Montag beim Sechzehntelfinale in Foxborough ein Ende hat?

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