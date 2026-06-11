ZDF-Experte Christoph Kramer: Für den legendären WM-Blackout ist er heute dankbar

Ljubo Herceg , Sport1fallback 11.06.2026 • 13:00 Uhr Sein berühmter Blackout im WM-Finale 2014 prägte das öffentliche Bild des heutigen TV-Experten Christoph Kramer - wofür er erklärtermaßen dankbar ist. Heute ist er für das ZDF bei der WM wieder im Einsatz.

Es ist die Szene, für die er als Fußballer immer in Erinnerung bleiben wird: Christoph Kramer hatte im WM-Finale 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien nach dem Zusammenprall mit Ezequiel Garay einen Blackout.

Bis heute kann sich der Rio-Weltmeister und heutige ZDF-Experte nicht daran erinnern. „Die Ärzte sich sicher, dass meine Erinnerungen an diese Teile des Endspiels nicht wiederkommen werden“, berichtete er später. Kramer war nach 30 Minuten wegen einer Gehirnerschütterung ausgewechselt worden.

TV-Experte Kramer: „Ist das das Finale?“

Unvergessen sind aber seine Worte, die er nach dem Vorfall damals an den italienischen Schiedsrichter Nicola Rizzoli richtete: „Nach dem Schlag, den Christoph Kramer von Garay bekommen hatte, kam Kramer zu mir und fragte: ‚Schiri, ist das das Finale?‘ Ich dachte, er macht einen Witz, und sagte, er soll die Frage wiederholen. Da sagte er: ‚Ich muss wissen, ob das wirklich das Finale ist.‘ Ich sagte verblüfft ‚Ja‘, und er antwortete: ‚Danke, das war wichtig, das zu wissen. Ich habe Bastian Schweinsteiger informiert, und Kramer ist ersetzt worden‘, erzählte der Referee von seinem Dialog mit dem Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach.

Der beängstigende Moment prägte den heute 35 Jahre alten Kramer als öffentliche Figur – und trotz der Gefährlichkeit der Situation ist er dafür im Nachhinein erklärtermaßen dankbar.

Christoph Kramer: Ohne WM-Blackout kein ZDF-Job?

„Wir müssen nicht darüber reden. Mich bringt jeder mit dieser Geschichte im WM-Finale in Verbindung“, sagte Kramer 2022 im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ mit Micky Beisenherz: „Rein medial gesehen war das super für mich. Das ist eine coole Geschichte. Dadurch ist mein Bekanntheitsgrad auf jeden Fall deutlich höher geworden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Wenn ich diese Geschichte nicht erlebt hätte, dann wäre ich heute zum Beispiel kein ZDF-Experte. Da bin ich mir relativ sicher. Von daher war das medial gesehen ein Glücksfall für mich.“