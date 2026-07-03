Algerien: Mahrez erklärt nach WM-Aus seinen Rücktritt

SID 03.07.2026 • 08:41 Uhr Der frühere Star von Manchester City macht nach 119 Länderspielen Schluss.

WM-Star Riyad Mahrez hat nach dem Aus der Algerier im Sechzehntelfinale seinen Rücktritt aus dem Team angekündigt. „Ja, das war mein letztes Spiel in der Nationalmannschaft“, sagte der 35-Jährige nach dem 0:2 (0:1) gegen die Schweiz in Vancouver auf eine entsprechende Frage.

Mahrez hat seit seinem Debüt vor zwölf Jahren 119 Länderspiele für Algerien bestritten und dabei 40 Tore erzielt. Gegen die Schweizer war der Offensivspieler in der 71. Minute ausgewechselt worden.

Im Verein ist Mahrez in Saudi-Arabien bei Al-Ahli noch aktiv. Sein Vertrag läuft bis 2027. In seiner Karriere spielte sich Mahrez vor allem in seiner Zeit bei Manchester City in den Mittelpunkt. Mit dem englischen Topklub gewann Afrikas Fußballer des Jahres 2016 unter anderem die Champions League (2023) und wurde fünfmal englischer Meister. Sein größter Triumph mit Algerien war 2019 der Sieg bei der Afrikameisterschaft.