Alonso traut Spanien WM-Titel zu: "Haben alles, um es zu schaffen"

SID 13.07.2026 • 17:42 Uhr Xabi Alonso sieht Spanien bei der WM ganz weit vorne. Der 44-Jährige traut der La Furia Roja sogar den ganz großen Coup zu.

Für Xabi Alonso hat die spanische Fußball-Nationalmannschaft „eine große Chance“ auf den Gewinn des WM-Titels.

„Sie haben alles, um es zu schaffen“, sagte der Baske am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer des zweimaligen Champions-League-Siegers FC Chelsea. Der 44-Jährige lobte dabei besonders die Mentalität und Qualität des aktuellen Kaders von Nationaltrainer Luis de la Fuente.

„Die Energie, die Kontrolle und der Teamgeist“ der Furia Roja erinnerten ihn an die goldenen Jahre 2008, 2010 und 2012, als Alonso mit Spanien dreimal in Folge den Titel bei Welt- und Europameisterschaften gewann. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der selbst 114 Länderspiele für Spanien bestritt, zeigte sich begeistert von dem „fantastischen Fußball“, den die Mannschaft spielt.

WM: Kracher-Halbfinale gegen Frankreich

Im Halbfinale gegen Frankreich am Dienstagabend (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Dallas erwarte er ein „spektakuläres Spiel“, bei dem er seine Landsmänner als „Favoriten“ sehe, sagte Alonso.