Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Alonso traut Spanien WM-Titel zu: "Haben alles, um es zu schaffen"

Alonso traut Spanien WM-Titel zu

Xabi Alonso sieht Spanien bei der WM ganz weit vorne. Der 44-Jährige traut der La Furia Roja sogar den ganz großen Coup zu.
Das Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien war ein emotional aufgeladenes Spiel. Die Furia Roja setzt sich mit 2:1 durch und profitiert dabei auch von einem belgischen Torwart-Patzer. Mikel Merino sagt wieder einmal spät im Spiel "Danke" und schießt die Südeuropäer ins Halbfinale.
SID
Xabi Alonso sieht Spanien bei der WM ganz weit vorne. Der 44-Jährige traut der La Furia Roja sogar den ganz großen Coup zu.

Für Xabi Alonso hat die spanische Fußball-Nationalmannschaft „eine große Chance“ auf den Gewinn des WM-Titels.

„Sie haben alles, um es zu schaffen“, sagte der Baske am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer des zweimaligen Champions-League-Siegers FC Chelsea. Der 44-Jährige lobte dabei besonders die Mentalität und Qualität des aktuellen Kaders von Nationaltrainer Luis de la Fuente.

„Die Energie, die Kontrolle und der Teamgeist“ der Furia Roja erinnerten ihn an die goldenen Jahre 2008, 2010 und 2012, als Alonso mit Spanien dreimal in Folge den Titel bei Welt- und Europameisterschaften gewann. Der ehemalige Mittelfeldspieler, der selbst 114 Länderspiele für Spanien bestritt, zeigte sich begeistert von dem „fantastischen Fußball“, den die Mannschaft spielt.

WM: Kracher-Halbfinale gegen Frankreich

Im Halbfinale gegen Frankreich am Dienstagabend (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Dallas erwarte er ein „spektakuläres Spiel“, bei dem er seine Landsmänner als „Favoriten“ sehe, sagte Alonso.

Alonso war im Januar nach nur sechseinhalb Monaten als Cheftrainer von Real Madrid beurlaubt worden. Zuvor hatte er zweieinhalb Jahre lang den Bundesligisten Bayer Leverkusen trainiert und 2024 zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt. Seit dieser Saison steht er nun an der Seitenlinie des Londoner Klubs FC Chelsea.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite