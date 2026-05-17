Alonso-Hammer offiziell verkündet!

Philipp Heinemann 17.05.2026 • 10:19 Uhr Xabi Alonso ist zurück auf der Trainerbank! Der ehemalige Coach von Real Madrid unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim FC Chelsea.

Xabi Alonso ist neuer Trainer des FC Chelsea – dies gab der englische Erstligist offiziell bekannt. Der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen und Real Madrid unterschrieb einen Vierjahresvertrag.

„Chelsea ist einer der größten Vereine im Weltfußball, und es erfüllt mich mit großem Stolz, Trainer dieses großartigen Vereins zu werden“, sagte Alonso in dem Statement des Klubs.

Alonso wurde anders als seine Vorgänger explizit nicht als Cheftrainer, sondern als „Manager“ vorgestellt – diversen Medienberichten zufolge soll er auch in Transferfragen ein großes Mitspracherecht bekommen. Das gab es so seit 13 Jahren an der Stamford Bridge nicht mehr.

Alonso ruft Titeljagd zum Ziel aus

„Aus meinen Gesprächen mit der Eigentümergruppe und der sportlichen Führung geht klar hervor, dass wir dieselben Ziele verfolgen“, erklärte der 44-Jährige selbst: „Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dauerhaft auf höchstem Niveau mitzuspielen und um Titel zu kämpfen.“

Der Kader verfüge über großes Talent „und dieser Fußballverein hat enormes Potenzial – es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu leiten. Jetzt liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln.“

Zuletzt stand Alonso bei Real Madrid an der Seitenlinie, wo er nach 34 Spielen (2,24 Punkte im Schnitt) gehen musste.

Chelsea schwärmt von Alonso

Sein neuer Klub pries ihn als „eine der am meisten respektierten Figuren im modernen Fußball“ und schwärmte von Alonso Trainerqualitäten und dessen Spielidee.

Der Klub schrieb: „Er gilt nicht nur als herausragender Fußballtrainer, sondern auch als bewährter Anführer und Partner in einer Reihe von Bereichen, die für die Anforderungen an die Führung der Mannschaft von entscheidender Bedeutung sind.“

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Chelsea auf dem neunten Rang der Premier-League-Tabelle – die Champions League ist bereits außer Reichweite. Jüngst verlor das Team das Finale des FA-Cups gegen Manchester City.