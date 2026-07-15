Argentinien schockt England! Spätes Drama um Thomas Tuchels Three Lions

Maximilian Lotz 15.07.2026 • 23:02 Uhr England darf in einem hitzigen WM-Halbfinale zunächst vom Einzug ins Endspiel träumen. Doch spät gelingt Titelverteidiger Argentinien das Comeback.

Der große Traum von Thomas Tuchel und der englischen Nationalmannschaft ist dramatisch geplatzt. Dank eines späten Comebacks hat Titelverteidiger Argentinien den WM-Halbfinalkrimi gegen England mit 2:1 (0:0) gewonnen.

Der im Sommer auch vom FC Bayern umworbene Anthony Gordon (55.) traf zunächst für die Three Lions. Enzo Fernández (85.) glich per Distanzschuss aus. Lautaro Martínez (90.+2) drehte die Partie zugunsten der Albiceleste – und beendete damit die englischen Träume vom ersten WM-Titel seit 1966.

Stattdessen spielt Argentinien mit Superstar Lionel Messi am Sonntag (21 Uhr) gegen Europameister Spanien um den goldenen Pokal.

Hitziges WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien

Von Beginn an entwickelte sich ein hitziges Duell der beiden Fußball-Schwergewichte. Bereits in der dritten Minute kam es zur ersten Rudelbildung auf dem Rasen von Atlanta. Argentiniens Enzo Fernández hatte unsanft gegen Englands Elliot Anderson zugelangt, daraufhin kochten die Emotionen zum ersten Mal hoch.

Torchancen waren im ersten Durchgang Mangelware. Die Statistik verzeichnete keinen Abschluss aufs Tor. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener. Nach der englischen Führung hatten auch die Argentinier Möglichkeiten. Jordan Pickford rettete bei einem Kopfball des eingewechselten Ex-Stuttgarters Nicolás González (69.).

Nach der Trinkpause erhöhte die Albiceleste nochmals die Schlagzahl. Alexis Mac Allister scheiterte bei einer Doppelchance per Kopf erst am Pfosten, dann an Pickford (76.). In der Schlussphase schlug dann Argentinien eiskalt zu.