Argentinische Aggressionen? Spaniens Trainer überdeutlich

Spaniens Weltmeistertrainer Luis de la Fuente hat das Verhalten mehrerer argentinischer Spieler und von Teilen des Trainerstaffs nach dem WM-Finale als „inakzeptabel“ bezeichnet. „In dem Moment habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich habe gefeiert und meine Mitspieler umarmt“, sagte de la Fuente im spanischen Fernsehen: „Aber auf jeden Fall ist das unerträglich, inakzeptabel, das darf nicht sein.“
Argentinische Härte „inakzeptabel“
Nach dem 1:0-Sieg der Spanier nach Verlängerung im MetLife Stadium in New Jersey war es zu hässlichen Szenen mit mehreren Handgemengen gekommen. Diese könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Profis eingeleitet.
WM: Spanien-Coach lobt Verhalten seiner Mannschaft
„Spieler dieses Kalibers, die ich in den Tagen vor dem Spiel gelobt habe und weiterhin lobe, die großartig sind und einen hervorragenden Trainer haben – sie müssen sich angesichts dieser Reaktionen sicherlich genauso schlecht gefühlt haben wie wir“, sagte de la Fuente weiter.
Zugleich lobte der 65-Jährige das Verhalten seiner eigenen Schützlinge angesichts dieser „Aggressionen“ und „Provokationen“, die seiner Meinung nach zu schwerwiegenderen Vorfällen hätten führen können.