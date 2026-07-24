Argentinische Aggressionen? Spaniens Trainer überdeutlich

SID 24.07.2026 • 12:37 Uhr Luis de la Fuente hat das Verhalten mehrerer argentinischer Spieler sowie von Teilen des Trainerstabs nach dem WM-Finale scharf kritisiert. Die Szenen nach dem Schlusspfiff sorgen weiterhin für Diskussionen.

Spaniens Weltmeistertrainer Luis de la Fuente hat das Verhalten mehrerer argentinischer Spieler und von Teilen des Trainerstaffs nach dem WM-Finale als „inakzeptabel“ bezeichnet. „In dem Moment habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich habe gefeiert und meine Mitspieler umarmt“, sagte de la Fuente im spanischen Fernsehen: „Aber auf jeden Fall ist das unerträglich, inakzeptabel, das darf nicht sein.“

Nach dem 1:0-Sieg der Spanier nach Verlängerung im MetLife Stadium in New Jersey war es zu hässlichen Szenen mit mehreren Handgemengen gekommen. Diese könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Profis eingeleitet.

WM: Spanien-Coach lobt Verhalten seiner Mannschaft

„Spieler dieses Kalibers, die ich in den Tagen vor dem Spiel gelobt habe und weiterhin lobe, die großartig sind und einen hervorragenden Trainer haben – sie müssen sich angesichts dieser Reaktionen sicherlich genauso schlecht gefühlt haben wie wir“, sagte de la Fuente weiter.