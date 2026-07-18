De la Fuente zur Halbzeitshow: „In 30 Jahren Normalität“

SID 18.07.2026 • 05:14 Uhr Die Halbzeitpause des WM-Endspiels wird wegen der Show rund 30 Minuten dauern.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente kann der Aufregung um die Halbzeitshow beim WM-Finale nichts abgewinnen. „Ich glaube, dass all das, was wir heute noch als seltsam oder ungewöhnlich empfinden – also Trinkpausen, die 30-minütige Halbzeitpause – vielleicht in 30 Jahren zur Normalität gehören wird“, sagte er vor dem Finale am Sonntag (21.00 Uhr/MESZ und MagentaTV) gegen Argentinien.

In der Halbzeit werden Madonna, Shakira, Justin Bieber und BTS auftreten. Statt der üblichen 15 Minuten wird das Spiel voraussichtlich fast doppelt so lang unterbrochen. Die Pläne des Weltverbandes FIFA sorgten für große Kritik, de la Fuente nahm sie dagegen schlicht zur Kenntnis.