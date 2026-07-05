Balogun-Sperre aufgehoben: Belgien prüft „alle Optionen“

SPORT1 05.07.2026 • 22:18 Uhr Der belgische Fußballverband kann die Aufhebung der Sperre gegen den Amerikaner nicht verstehen.

Belgiens Fußballverband (RBFA) will gegen die aufgehobene Sperre gegen den Amerikaner Folarin Balogun vorgehen. Die RBFA prüfe „derzeit alle möglichen Optionen“, hieß es in einer Stellungsnahme bei Instagram. Die Belgier verweisen vor allem auf Artikel 66.4 des FIFA-Disziplinarkatalogs, der eine Kehrtwende wie im Fall Balogun eigentlich verhindert.

Mittelstürmer Balogun hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen. Die FIFA erklärte am Sonntag jedoch, die ursprüngliche Sperre von einem Spiel zur Bewährung ausgesetzt zu haben und berief sich dabei auf Artikel 27. Balogun ist somit im Achtelfinale am Dienstag (2.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Belgien spielberechtigt. Zuvor soll laut The New York Times US-Präsident Donald Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino persönlich gebeten haben, die Sperre zu überprüfen.

Die RBFA reagierte „erstaunt“ auf die Entscheidung und stützte sich auf den Artikel 66.4, der besagt, dass eine Rote Karte automatisch zu einer Sperre für das nächste Spiel führt. Der belgische Verband verwies zudem auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in der auf diese Regel hingewiesen worden sei.

„Ich wusste nicht, dass der 5. Juli der 1. April ist“, sagte Belgiens Nationalcoach Rudi Garcia, betonte aber: „Als Trainer werde ich mich auf mein Team fokussieren.“ Dass Balogun nun doch spielen dürfe, verändere für ihn „nichts“. Fragen zum brisanten Bericht über Trump wurden vom Pressesprecher abgeräumt. Torhüter Thibaut Courtois verwies darauf, dass die Spieler sich allein auf das Spiel konzentrieren würden.