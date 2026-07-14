Deutsche Nummer eins? Basler mit klarer Meinung

Nach der enttäuschenden Fußball-WM stellt sich in Zukunft für die Deutsche Fußballnationalmannschaft wieder die Torhüter-Frage. Manuel Neuer, der für die WM überraschend zurückgekehrt war, wird sich in Zukunft wieder nur auf den FC Bayern konzentrieren.
Basler sieht Urbig als klare Nummer eins
Wer sein Nachfolger wird, ist aktuell noch komplett offen. Für den SPORT1-Experten Mario Basler ist die Entscheidung ganz klar, er würde auf Jonas Urbig setzen. „Wir brauchen jetzt Urbig als Nummer eins und Nübel als Nummer zwei, sofort!“, forderte Basler bei WM Aktuell.
„Für mich steht es außer Frage und ich hätte das auch schon zu dieser WM gemacht“, erklärte der Europameister von 1996: „Ich hätte Manuel Neuer nicht zurückgeholt. Das haben wir jetzt gemacht, jetzt ist die WM aber vorbei. Ab jetzt wäre für mich Urbig die klare Nummer eins.“
Baumann sollte für Basler außen vor sein
Nicht mehr im Nationalteam sieht Basler dagegen Oliver Baumann, der in der WM-Qualifikation noch die deutsche Nummer eins war, dann aber zugunsten von Manuel Neuer zur Nummer zwei degradiert wurde.
„Auch Baumann, der mir am meisten leidtut und dem ich gewünscht hätte, dass er gegen Ecuador spielt, ist jetzt schon 35 und damit in einem Alter, wo er keine Rolle mehr spielen sollte“, sagte Basler.
Wie sich der neue Bundestrainer dann in Zukunft entscheidet, ist noch offen. Aktuell deutet alles darauf hin, dass Jürgen Klopp den Posten übernehmen wird.