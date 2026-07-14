Deutsche Nummer eins? Basler mit klarer Meinung

Sophie Affeldt , Moritz Thienen 14.07.2026 • 20:01 Uhr Die Deutsche Fußballnationalmannschaft braucht eine neue Nummer eins. Geht es nach Mario Basler, kann es nur einen Kandidaten geben.

Wer sein Nachfolger wird, ist aktuell noch komplett offen. Für den SPORT1-Experten Mario Basler ist die Entscheidung ganz klar, er würde auf Jonas Urbig setzen. „Wir brauchen jetzt Urbig als Nummer eins und Nübel als Nummer zwei, sofort!“, forderte Basler bei WM Aktuell.

„Für mich steht es außer Frage und ich hätte das auch schon zu dieser WM gemacht“, erklärte der Europameister von 1996: „Ich hätte Manuel Neuer nicht zurückgeholt. Das haben wir jetzt gemacht, jetzt ist die WM aber vorbei. Ab jetzt wäre für mich Urbig die klare Nummer eins.“

Baumann sollte für Basler außen vor sein

Nicht mehr im Nationalteam sieht Basler dagegen Oliver Baumann, der in der WM-Qualifikation noch die deutsche Nummer eins war, dann aber zugunsten von Manuel Neuer zur Nummer zwei degradiert wurde.

„Auch Baumann, der mir am meisten leidtut und dem ich gewünscht hätte, dass er gegen Ecuador spielt, ist jetzt schon 35 und damit in einem Alter, wo er keine Rolle mehr spielen sollte“, sagte Basler.