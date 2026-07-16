Das dramatische WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien (1:2) hat dem britischen Sender BBC die beste TV-Quote seit über fünf Jahren beschert. Im Durchschnitt schalteten 22,1 Millionen Zuschauer in Großbritannien live ein und sahen das bittere Aus der Three Lions von Trainer Thomas Tuchel gegen die Argentinier um Superstar Lionel Messi. Der Sender erreichte auf BBC One und BBC iPlayer einen Marktanteil von 85 Prozent.
BBC: 24 Millionen sehen England-Aus in Großbritannien
In der Heimat fiebern Millionen von Menschen vergeblich mit den Three Lions. Die BBC freut sich über eine Top-Quote.
Harry Kane und Co. verloren das Halbfinale
© AFP/SID/JUAN MABROMATA
Nach Angaben des Senders war die Halbfinal-Partie in Atlanta die meistgesehene Live-Sendung seit dem EM-Finale 2021, das die Engländer im Wembley-Stadion gegen Italien (2:3 i.E.) verloren hatten. In der Spitze sahen am Mittwochabend 24 Millionen Menschen zu.
„Der gestrige Abend hat den englischen Fans zwar nicht das erhoffte Ergebnis beschert, aber es war erneut ein Ereignis, das Millionen Menschen in ganz Großbritannien in ihrer Unterstützung für die Mannschaft vereint hat“, wird BBC-Sportchef Alex Kay-Jelski in einer Mitteilung zitiert.