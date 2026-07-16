BBC: 24 Millionen sehen England-Aus in Großbritannien

SID 16.07.2026 • 13:49 Uhr In der Heimat fiebern Millionen von Menschen vergeblich mit den Three Lions. Die BBC freut sich über eine Top-Quote.

Das dramatische WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien (1:2) hat dem britischen Sender BBC die beste TV-Quote seit über fünf Jahren beschert. Im Durchschnitt schalteten 22,1 Millionen Zuschauer in Großbritannien live ein und sahen das bittere Aus der Three Lions von Trainer Thomas Tuchel gegen die Argentinier um Superstar Lionel Messi. Der Sender erreichte auf BBC One und BBC iPlayer einen Marktanteil von 85 Prozent.

Nach Angaben des Senders war die Halbfinal-Partie in Atlanta die meistgesehene Live-Sendung seit dem EM-Finale 2021, das die Engländer im Wembley-Stadion gegen Italien (2:3 i.E.) verloren hatten. In der Spitze sahen am Mittwochabend 24 Millionen Menschen zu.