Bei 0:4-Rückstand: Mbappé tauscht Trikot und scherzt mit Tuchel

SPORT1 19.07.2026 • 00:39 Uhr Kylian Mbappé erlebt mit Frankreich eine erste Hälfte zum Vergessen. Komischerweise scheint dies den Real-Superstar nicht zu stören und er tauscht lächelnd Trikots. In Hälfte zwei dreht er jedoch auf.

Vor dem Spiel hat Kylian Mbappé noch ein emotionales Statement in Richtung des scheidenden Nationaltrainers Didier Deschamps gepostet. Zumindest in der ersten Hälfte des Spiels um Platz drei gegen England (4:6) ließ aber auch er seinen Coach böse im Stich, ehe er in Hälfte zwei plötzlich doch aufdrehte – und wie!

Doch der Reihe nach: Bei der desolaten Vorstellung der Franzosen, die mit 0:4 zur Pause zurücklagen, tat sich der Kapitän zunächst besonders hervor. Mbappé wurde bei Gegentoren lächelnd eingefangen, blieb nach Ballverlusten stehen und schien sich zunächst fast ausschließlich dafür zu interessieren, mit einem eigenen Treffer in der Torschützenliste den Argentinier Lionel Messi zu überholen.

Als der Schiedsrichter zur Halbzeit pfiff, setzte Mbappé dem Ganzen die Krone auf und präsentierte sich auch äußerst gut gelaunt trotz der Demütigung in Hälfte eins. Mbappé war oberkörperfrei mit einem Trikot der Franzosen über der Schulter zu sehen, da er seines bereits eingetauscht hatte.

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„Mbappé hat sein Team in Stich gelassen“

Zudem lief er lächelnd neben Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, was auch MagentaTV-Kommentator Christian Straßburger staunen ließ: „Ein Kylian Mbappé, der seine Mannschaft in der ersten Hälfte das eine oder andere Mal sein Team im Stich gelassen hat, wechselt in der Pause das Trikot mit (Morgan, Anm. d. Red.) Rogers und unterhält sich lächelnd mit Tuchel.“

Immerhin: Die Halbzeitansprache von Deschamps zeigte zu Beginn von Hälfte zwei direkt Wirkung. Mbappé traf nach Vorlage von Bayern-Star Michael Olise zum 1:4 (48.). Sein persönliches Ziel hatte er damit zumindest erreicht, da er nun wieder vor Messi in der Torschützenwertung lag.