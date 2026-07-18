Mbappé verabschiedet Deschamps: "Das ist uns nicht gelungen"

Conrad Fröhlich 18.07.2026 • 21:19 Uhr Didier Deschamps wird im Spiel um Platz drei ein letztes Mal für die Frankreich an der Seitenlinie stehen. Kylian Mbappé richtet emotionale Worte an seinen Trainer.

Kylian Mbappé hat vor dem letzten Spiel von Didier Deschamps als Nationaltrainer Frankreichs ein Loblied auf seinen Trainer gesungen und seinem Coach emotionale Worte gewidmet.

„Die Leute haben deine Größe nicht immer zu schätzen gewusst, aber die Zeit und die Geschichte werden das schon regeln“, schrieb der Real-Madrid-Star bei X. Deschamps hatte seinen Rücktritt nach der Weltmeisterschaft 2026 bereits Anfang letzten Jahres angekündigt.

Mbappé: „Hätten dir ein besseres Ende bieten sollen“

Im Spiel um Platz drei gegen England (Samstag, 23 Uhr MESZ im LIVETICKER) will Deschamps sich mit einem Sieg verabschieden. „Heute ist dein letzter Tanz. Du, der uns so viel gegeben hat. Wir hätten dir ein besseres Ende bieten sollen, aber das ist uns nicht gelungen“, gab sich der 27-Jährige in Anbetracht der 0:2-Niederlage im Halbfinale gegen Spanien kritisch.

„Es ist sehr schwer, in Worte zu fassen, was du in den letzten 14 Jahren geleistet hast, denn du warst eine der treibenden Kräfte hinter dem Wiederaufstieg dieser Mannschaft“, so Mbappé. 2018 hatten die Franzosen unter Deschamps den WM-Titel gewonnen.

Mbappé huldigt Deschamps

Mbappé, der stolz darauf ist, „an der Seite einer der größten Legenden unseres Landes gestanden zu haben“, fuhr fort: „Danke, dass ihr mir die Chance und die Gelegenheit gegeben habt, mein Land so viele Jahre lang auf der größten Bühne zu vertreten. Ich behalte nur hervorragende Erinnerungen an alles, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben.“