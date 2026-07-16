Bellingham reagiert auf Auseinandersetzung mit Messi

Franziska Wendler 16.07.2026 • 14:08 Uhr Zwischen Lionel Messi und Jude Bellingham kommt es im WM-Halbfinale zu einer hitzigen Diskussion. Im Anschluss klärt der Engländer auf.

Im WM-Halbfinale ist es zwischen England-Star Jude Bellingham und Argentinien-Legende Lionel Messi zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die beiden Superstars lieferten sich in der ersten Hälfte ein hitziges Wortgefecht am Mittelkreis.

Nach der Partie, die die Three Lions trotz Führung noch mit 1:2 verloren, klärte Bellingham über die Situation auf.

Demnach ging es bei dem Gespräch zwischen beiden um ein Foul, das zugunsten der Argentinier gepfiffen wurde.

„Das Gespräch mit Messi? Eigentlich haben wir über ein Foul diskutiert. Es war nichts Schlimmes. Ich bin mir sicher, dass alle das Thema aufbauschen werden, aber es war wirklich nichts“, sagte der Profi von Real Madrid.

„Ich dachte, es gab vorher ein Foul, und er sagte: ‚Und was ist mit dem, das an mir begangen wurde?‘ Und ich sagte: ‚Du bist stark genug, das wegzustecken.'“

Bellingham spricht Messi Kompliment aus

Im Anschluss erkannte Bellingham zudem die bärenstarke Leistung von Messi an. „Natürlich gehöre ich zur Verliererseite, was sehr wehtut, aber es ist ein Privileg, gegen einen der Besten zu spielen“, erklärte der 23-Jährige.