Bellingham reagiert auf Auseinandersetzung mit Messi

Im WM-Halbfinale ist es zwischen England-Star Jude Bellingham und Argentinien-Legende Lionel Messi zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die beiden Superstars lieferten sich in der ersten Hälfte ein hitziges Wortgefecht am Mittelkreis.
Bellingham reagiert auf Messi-Szene
Nach der Partie, die die Three Lions trotz Führung noch mit 1:2 verloren, klärte Bellingham über die Situation auf.
Demnach ging es bei dem Gespräch zwischen beiden um ein Foul, das zugunsten der Argentinier gepfiffen wurde.
„Das Gespräch mit Messi? Eigentlich haben wir über ein Foul diskutiert. Es war nichts Schlimmes. Ich bin mir sicher, dass alle das Thema aufbauschen werden, aber es war wirklich nichts“, sagte der Profi von Real Madrid.
„Ich dachte, es gab vorher ein Foul, und er sagte: ‚Und was ist mit dem, das an mir begangen wurde?‘ Und ich sagte: ‚Du bist stark genug, das wegzustecken.'“
Bellingham spricht Messi Kompliment aus
Im Anschluss erkannte Bellingham zudem die bärenstarke Leistung von Messi an. „Natürlich gehöre ich zur Verliererseite, was sehr wehtut, aber es ist ein Privileg, gegen einen der Besten zu spielen“, erklärte der 23-Jährige.
Für ihn sei es „herzzerreißend. Ich wollte Teil der englischen Nationalmannschaft sein, die es endlich geschafft hat. Hier zu stehen und den Fans genau das zu sagen, was sie schon seit Jahren hören, ist wirklich herzzerreißend. Es tut mir leid“, beendete er seine Ausführungen.