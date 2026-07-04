Bericht: DFB-Treffen mit Klopp geplant

SID 04.07.2026 • 10:19 Uhr Die Bosse des deutschen Fußballs wollen Klopp persönlich überzeugen. Laut Bild werden sie nach New York fliegen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke wollen Informationen der Bild-Zeitung zufolge in Kürze mit Jürgen Klopp in den USA sprechen. Ein Flug der Bosse des deutschen Fußballs zu einem Treffen mit dem Wunsch-Bundestrainer solle innerhalb der kommenden zehn Tage erfolgen, um „gegenseitige Vorstellungen auszutauschen“.

Der Deutsche Fußball-Bund teilte auf eine diesbezügliche SID-Anfrage am Samstagmorgen mit, „keine Wasserstandsmeldungen“ zu verkünden.