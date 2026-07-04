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Bericht: DFB-Treffen mit Klopp geplant

Bericht: DFB-Treffen mit Klopp geplant

Die Bosse des deutschen Fußballs wollen Klopp persönlich überzeugen. Laut Bild werden sie nach New York fliegen.
Jürgen Klopp äußert sich bei Magenta TV erstmals nach dem Aus von Julian Nagelsmann zur vakanten Stelle als Bundestrainer. Grundsätzlich ist er für Gespräche offen, bittet aber um Zeit. Außerdem hat er noch einen Vertrag mit Red Bull.
SID
Die Bosse des deutschen Fußballs wollen Klopp persönlich überzeugen. Laut Bild werden sie nach New York fliegen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke wollen Informationen der Bild-Zeitung zufolge in Kürze mit Jürgen Klopp in den USA sprechen. Ein Flug der Bosse des deutschen Fußballs zu einem Treffen mit dem Wunsch-Bundestrainer solle innerhalb der kommenden zehn Tage erfolgen, um „gegenseitige Vorstellungen auszutauschen“.

Der Deutsche Fußball-Bund teilte auf eine diesbezügliche SID-Anfrage am Samstagmorgen mit, „keine Wasserstandsmeldungen“ zu verkünden.

Der Verband hatte am Freitag im Zuge des Rücktritts von Julian Nagelsmann Gespräche mit Klopp angekündigt. Der frühere Dortmunder und Liverpooler Meistermacher, derzeit für MagentaTV in New York als WM-Experte am Mikrofon, erklärte dann am Abend seine grundsätzliche Bereitschaft. Für eine Einigung allerdings müsste Klopp seinen Vertrag als Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns auflösen.

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