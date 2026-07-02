„Charaktersache“: Matthäus fordert Nagelsmann zum Rücktritt auf

SID 02.07.2026 • 18:46 Uhr Der Weltmeisterkapitän von 1990 sieht für den 38-Jährigen keine Zukunft mehr als Bundestrainer.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Julian Nagelsmann zum sofortigen Rücktritt aufgefordert und harsche Kritik am (Noch-)Bundestrainer geübt. „Ich trete zurück. Das wäre Manns genug für mich zu sagen: Das war’s“, sagte Matthäus der Bild. Er wisse nicht, „warum Julian Nagelsmann nicht den Charakter hat und einsieht, dass er mit dieser Mannschaft keine Zukunft hat.“

Er würde sich, so Matthäus weiter, „schnellstmöglich nicht auf eine XXL-Abfindung konzentrieren, sondern versuchen, das alles aufzuarbeiten und in Zukunft besser zu machen. Charaktersache ist: Ich hab’s nicht geschafft, der DFB hat mir vertraut, ich hab die Fans enttäuscht, ich hab die Spieler enttäuscht, ich trete zurück.“

Andere Trainer wie etwa der Niederländer Ronald Koeman hätten es „vorgemacht“, sagte Matthäus, Weltmeisterkapitän von 1990. Aber Nagelsmann denke, „er hat vielleicht alles richtig gemacht“. Der frühere Bayern-Coach sei „zu früh auf diese Position gekommen. Vielleicht kann er das in 10, 15 Jahren machen, wenn er mehr Erfahrungen gesammelt hat.“