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Neue Details zum Nagelsmann-Gipfel: Es dürfte schnell gehen

Nagelsmann-Gipfel: Neue Details

Nach dem DFB-Gipfel am Donnerstag zeichnet sich eine Ablösung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab. Der 38-Jährige musste sich vor den DFB-Verbandsbossen erklären.
Die Zeichen stehen auf Trennung: Julian Nagelsmann wird wohl bald nicht mehr Bundestrainer sein. Doch wer stünde als möglicher Nachfolger bereit? SPORT1 checkt drei prominente Kandidaten.
Manfred Sedlbauer, Felix Kunkel
Nach dem DFB-Gipfel am Donnerstag zeichnet sich eine Ablösung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab. Der 38-Jährige musste sich vor den DFB-Verbandsbossen erklären.

Nach dem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagvormittag deutet alles auf eine Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hin. Nach SPORT1-Informationen soll die finale Entscheidung zeitnah fallen, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in der aktuellen Woche.

Bei dem dreistündigen Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main musste sich Nagelsmann umfassend zu den bekannten Themen wie dem enttäuschenden sportlichen Abschneiden bei der WM äußern.

WM: Kein weiteres Gipfeltreffen mit Nagelsmann

Zudem handelte es sich bei dem Treffen am Donnerstag nach SPORT1-Informationen um den einzigen Gipfel zwischen der sportlichen Führung und dem Bundestrainer im Zuge des WM-Debakels, einen weiteren Termin soll es nicht geben.

Die Bild hatte zuvor bereits berichtet, dass Nagelsmann im Gespräch mit den DFB-Bossen ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt wurde. Der 38-Jährige habe Bedenkzeit erhalten.

Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt derweil Jürgen Klopp, der aktuell als WM-Experte für MagentaTV im Einsatz ist und im Hauptjob als Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns fungiert. Aus Klopps Umfeld verlautet, dass sich der gebürtige Stuttgarter eine Beschäftigung als Bundestrainer sehr gut vorstellen.

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