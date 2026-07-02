Neue Details zum Nagelsmann-Gipfel: Es dürfte schnell gehen

Manfred Sedlbauer , Felix Kunkel 02.07.2026 • 16:50 Uhr Nach dem DFB-Gipfel am Donnerstag zeichnet sich eine Ablösung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab. Der 38-Jährige musste sich vor den DFB-Verbandsbossen erklären.

Nach dem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagvormittag deutet alles auf eine Trennung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hin. Nach SPORT1-Informationen soll die finale Entscheidung zeitnah fallen, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in der aktuellen Woche.

Bei dem dreistündigen Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main musste sich Nagelsmann umfassend zu den bekannten Themen wie dem enttäuschenden sportlichen Abschneiden bei der WM äußern.

WM: Kein weiteres Gipfeltreffen mit Nagelsmann

Zudem handelte es sich bei dem Treffen am Donnerstag nach SPORT1-Informationen um den einzigen Gipfel zwischen der sportlichen Führung und dem Bundestrainer im Zuge des WM-Debakels, einen weiteren Termin soll es nicht geben.

Die Bild hatte zuvor bereits berichtet, dass Nagelsmann im Gespräch mit den DFB-Bossen ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt wurde. Der 38-Jährige habe Bedenkzeit erhalten.