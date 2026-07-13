Das letzte "Ruuh": Zehntausende Fans empfangen Norweger in Oslo

SID 13.07.2026 • 23:06 Uhr Nach einer Ehrung durch König Harald feiern die Norweger auf dem Schlossplatz. Der neue Kult-Schlachtruf darf nicht fehlen.

Das letzte „Ruuh“ hatte es noch einmal in sich: Oslo hat der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem historischen WM-Auftritt einen begeisterten Empfang bereitet. Zehntausende Menschen feierten das Team am Montagabend auf dem Schlossplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Kronprinz Haakon und den Fans stimmten die Spieler ihren mittlerweile legendären Wikinger-Schlachtruf an.

„Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch“, sagte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK. Nach Polizeiangaben strömten rund 90.000 Menschen zu den Feierlichkeiten.

Norwegen war am Samstag durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden, hatte bei der vierten WM-Teilnahme mit dem Erreichen des Viertelfinals aber das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte erzielt.

Das Team war um kurz nach 19.00 Uhr in Oslo gelandet. Anschließend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüßten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots.