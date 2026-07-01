Deutsches Debakel bei WM: Ist Nagelsmann nun verbrannt?

SPORT1 01.07.2026 • 15:06 Uhr Julian Nagelsmann hat die Erwartungen als Bundestrainer bislang nicht erfüllt. Unabhängig davon, ob er als DFB-Coach weitermachen darf oder nicht: Wie sehr schadet dieses Amt seiner weiteren Karriere?

Die Ambitionen hätten kaum größer sein können. Als Julian Nagelsmann im Herbst 2023 die DFB-Elf in einer tiefen Krise übernahm, war der Auftrag klar: die Nationalmannschaft zurück in glorreiche Zeiten und bestenfalls zu einem Titel zu führen.

Wahrscheinlich hätte es nicht einmal zwingend ein Titel sein müssen, um einen positiven Stempel zu bekommen. Doch zweieinhalb Jahre später muss man festhalten: Der deutsche Fußball hat sich unter ihm kaum weiterentwickelt.

Und noch schlimmer: Es wirkt fast wie ein weiterer Rückschritt, denn diese hochgelobte Generation hat zwei Jahre verloren. Für die weitere Karriere von Nagelsmann – wo auch immer sie liegen wird – dürfte das keinesfalls förderlich sein. Kein Wunder, dass die sportliche Führung über eine Trennung diskutiert.

Doch wie sehr ist Nagelsmann nun verbrannt? Darüber diskutieren SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die WM-Kabine“.

Nagelsmann-Zukunft? Alles andere wäre „ein Rückschritt“

„Er war Trainer von Bayern München und von der Deutschen Nationalmannschaft. Alles, was jetzt kommt, ist ein Rückschritt“, ist sich Kumberger sicher.

Klar ist: Mit seinen 38 Jahren hat Nagelsmann bereits in jungen Jahren eine steile Karriere hinter sich. „Ein nächster Schritt wäre Real Madrid, der FC Barcelona oder die englische Nationalmannschaft gewesen“, meint Kumberger. Doch dieses Szenario ist für beide Podcaster nach dem frühen Ausscheiden bei der Heim-EM und bei der WM derzeit keine ernsthafte Option.

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Nach diesen zweieinhalb Jahren stellt Kumberger die Frage: „Welcher Verein soll sich denn jetzt Julian Nagelsmann holen? Ich wünsche mir, dass er nicht verbrannt ist.“

Sedlbauer ergänzt: „Für den Moment ist das richtig enttäuschend. Das dürfte seiner Karriere mit Sicherheit einen Knacks geben, aber er wird weiter begehrt bleiben. Dafür ist er ein zu guter Trainer.“

Der SPORT1-Reporter ist allerdings auch überzeugt, dass Nagelsmann im Falle einer Trennung sofort wieder die Chance bei einem großen Klub bekommen würde.

Was Nagelsmann mit Heynckes verbindet

Dass es im Fußball schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann, ist klar. Kumberger erinnert sich an eine schwere Zeit von Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes: „Er war lange Zeit mal als größte Wurst verschrien und hat dann mit Real Madrid die Champions League gewonnen, mit dem FC Bayern das Triple geholt.“

Dass Nagelsmann – wo auch immer – zeitnah weiterarbeiten will, steht für die Podcaster außer Frage: „Der Mann hat Lust und Feuer. Deshalb wird es auch wieder etwas für ihn geben.“