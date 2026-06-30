WM: Überwältigende Mehrheit für Aus von Julian Nagelsmann

SPORT1 30.06.2026 • 19:31 Uhr Sollte Julian Nagelsmann weiterhin als Bundestrainer arbeiten? Die SPORT1-User fällen ein eindeutiges Urteil.

Die User von SPORT1 haben sich mit einer überwältigenden Mehrheit für ein Aus von Julian Nagelsmann als Bundestrainer ausgesprochen.

Bei einer entsprechenden Umfrage stimmten über 91 Prozent der Befragten für eine Trennung. Nur knappe neun Prozent der 28.000 abstimmenden User (Stand Dienstagabend) plädierten dafür, dem DFB-Coach noch eine Chance zu geben.

Deutschland hatte sich bei der WM bereits im Sechzehntelfinale verabschiedet, Nagelsmann selbst hatte bekräftigt, seinen noch bis zur EM 2028 gültigen Vertrag erfüllen zu wollen.

Das sagen die DFB-Bosse über Nagelsmann

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete den 38-Jährigen als „wahrscheinlich“ weiterhin richtigen Trainer.

Der Verbandspräsident Bernd Neuendorf vermied ein Bekenntnis am Tag nach dem Ausscheiden derweil.