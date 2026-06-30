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WM: Überwältigende Mehrheit für Aus von Julian Nagelsmann

Große Mehrheit für Nagelsmann-Aus

Sollte Julian Nagelsmann weiterhin als Bundestrainer arbeiten? Die SPORT1-User fällen ein eindeutiges Urteil.
Durch das WM-Aus könnte die Zeit von Julian Nagelsmann als Bundestrainer bereits vorbei sein. Besonders Jürgen Klopp scheint ein passender Kandidat zu sein, auch wenn diese Personalie ebenfalls Probleme mitbringen würde.
SPORT1
Sollte Julian Nagelsmann weiterhin als Bundestrainer arbeiten? Die SPORT1-User fällen ein eindeutiges Urteil.

Die User von SPORT1 haben sich mit einer überwältigenden Mehrheit für ein Aus von Julian Nagelsmann als Bundestrainer ausgesprochen.

Bei einer entsprechenden Umfrage stimmten über 91 Prozent der Befragten für eine Trennung. Nur knappe neun Prozent der 28.000 abstimmenden User (Stand Dienstagabend) plädierten dafür, dem DFB-Coach noch eine Chance zu geben.

Deutschland hatte sich bei der WM bereits im Sechzehntelfinale verabschiedet, Nagelsmann selbst hatte bekräftigt, seinen noch bis zur EM 2028 gültigen Vertrag erfüllen zu wollen.

Das sagen die DFB-Bosse über Nagelsmann

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete den 38-Jährigen als „wahrscheinlich“ weiterhin richtigen Trainer.

Der Verbandspräsident Bernd Neuendorf vermied ein Bekenntnis am Tag nach dem Ausscheiden derweil.

Er habe sich mit Völler und Nagelsmann bereits ausgetauscht und erklärte: „Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“

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