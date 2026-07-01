Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst

SID 01.07.2026 • 05:01 Uhr Les Bleus gehen als haushoher Favorit in die nächste Runde. Doch das DFB-Team dient als mahnendes Beispiel.

An das ausgefallene Topduell mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verschwendeten Didier Deschamps und Co. keine Gedanken. Vielmehr sei das überraschende Aus des DFB-Teams gegen Paraguay eine Warnung mit Blick auf das eigene Achtelfinale. „Paraguay ist eine starke Mannschaft mit aggressivem, kämpferischem Stil. Ich habe ihr Spiel gegen Deutschland gesehen“, sagte Frankreichs Trainer: „Jetzt geht es darum, sich gut vorzubereiten. Gegen südamerikanische Teams ist die Vorbereitung speziell.“

Am Samstag (23.00 Uhr MESZ) treffe die beim 3:0 (1:0) gegen Schweden so überzeugende Équipe Tricolore auf „andere Qualitäten, andere Anforderungen“, führte Deschamps aus. Auch Doppelpacker Kylian Mbappé, der nur noch einen Treffer hinter WM-Rekordtorjäger Lionel Messi zurückliegt, mahnte zur vollen Konzentration gegen den südamerikanischen Außenseiter. „Sie haben gezeigt, dass sie eine ernst zu nehmende Mannschaft sind, sie haben Deutschland geschlagen“, so der 27-Jährige.