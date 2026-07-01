An das ausgefallene Topduell mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verschwendeten Didier Deschamps und Co. keine Gedanken. Vielmehr sei das überraschende Aus des DFB-Teams gegen Paraguay eine Warnung mit Blick auf das eigene Achtelfinale. „Paraguay ist eine starke Mannschaft mit aggressivem, kämpferischem Stil. Ich habe ihr Spiel gegen Deutschland gesehen“, sagte Frankreichs Trainer: „Jetzt geht es darum, sich gut vorzubereiten. Gegen südamerikanische Teams ist die Vorbereitung speziell.“
Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst
Am Samstag (23.00 Uhr MESZ) treffe die beim 3:0 (1:0) gegen Schweden so überzeugende Équipe Tricolore auf „andere Qualitäten, andere Anforderungen“, führte Deschamps aus. Auch Doppelpacker Kylian Mbappé, der nur noch einen Treffer hinter WM-Rekordtorjäger Lionel Messi zurückliegt, mahnte zur vollen Konzentration gegen den südamerikanischen Außenseiter. „Sie haben gezeigt, dass sie eine ernst zu nehmende Mannschaft sind, sie haben Deutschland geschlagen“, so der 27-Jährige.
Bereits auf dem Weg zum ersten WM-Titel im Jahr 1998 hatten Les Bleus Paraguay aus dem Weg räumen müssen. Angeführt von Didier Deschamps mühte sich das Team im Achtelfinale zu einem 1:0 durch Golden Goal und musste dabei Schwerstarbeit verrichten. Dieses Erlebnis spiele aber keine Rolle mehr, betonte Deschamps: „Ich spreche nie über meine eigene Vergangenheit mit den Spielern. Die meisten waren 1998 noch nicht geboren.“