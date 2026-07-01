Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst

Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst

Les Bleus gehen als haushoher Favorit in die nächste Runde. Doch das DFB-Team dient als mahnendes Beispiel.
Didier Deschamps mahnt vor dem Paraguay-Duell
Didier Deschamps mahnt vor dem Paraguay-Duell
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
Les Bleus gehen als haushoher Favorit in die nächste Runde. Doch das DFB-Team dient als mahnendes Beispiel.

An das ausgefallene Topduell mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verschwendeten Didier Deschamps und Co. keine Gedanken. Vielmehr sei das überraschende Aus des DFB-Teams gegen Paraguay eine Warnung mit Blick auf das eigene Achtelfinale. „Paraguay ist eine starke Mannschaft mit aggressivem, kämpferischem Stil. Ich habe ihr Spiel gegen Deutschland gesehen“, sagte Frankreichs Trainer: „Jetzt geht es darum, sich gut vorzubereiten. Gegen südamerikanische Teams ist die Vorbereitung speziell.“

Am Samstag (23.00 Uhr MESZ) treffe die beim 3:0 (1:0) gegen Schweden so überzeugende Équipe Tricolore auf „andere Qualitäten, andere Anforderungen“, führte Deschamps aus. Auch Doppelpacker Kylian Mbappé, der nur noch einen Treffer hinter WM-Rekordtorjäger Lionel Messi zurückliegt, mahnte zur vollen Konzentration gegen den südamerikanischen Außenseiter. „Sie haben gezeigt, dass sie eine ernst zu nehmende Mannschaft sind, sie haben Deutschland geschlagen“, so der 27-Jährige.

Bereits auf dem Weg zum ersten WM-Titel im Jahr 1998 hatten Les Bleus Paraguay aus dem Weg räumen müssen. Angeführt von Didier Deschamps mühte sich das Team im Achtelfinale zu einem 1:0 durch Golden Goal und musste dabei Schwerstarbeit verrichten. Dieses Erlebnis spiele aber keine Rolle mehr, betonte Deschamps: „Ich spreche nie über meine eigene Vergangenheit mit den Spielern. Die meisten waren 1998 noch nicht geboren.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite