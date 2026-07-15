"Auf der Zielgeraden": DFB informiert Gremien über Klopp-Fortschritte

SID 15.07.2026 • 19:23 Uhr Der Tag X rückt näher: Der DFB informiert Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung über den Stand der Dinge.

Mit Zuversicht hat Verbandspräsident Bernd Neuendorf die Gremien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über den Fortschritt der Bemühungen um den Wunschbundestrainer Jürgen Klopp informiert.

Der 14-köpfige Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG und die vierköpfige Gesellschafterversammlung, zu der auch Neuendorf selbst gehört, schalteten sich dafür nach SID-Informationen wie geplant am frühen Mittwochabend zusammen.

Laut BILD wurde dabei der unbedingte Wille zur Einigung mit Klopp bekräftigt, ein Vertrag bis zur WM 2030 sei „vorverhandelt“. Zudem ging es um Klopps Werbeverträge und die Kompensation für dessen bisherigen Arbeitgeber Red Bull, die auch „kreative Lösungen“ umfassen könnte. Innerhalb von zehn Tagen wolle der DFB Klarheit schaffen. Der Verband wollte auf SID-Anfrage „keinen Kommentar“ abgeben.

Der DFB und Klopp (59) sind sich „in wesentlichen Eckpunkten eines potenziellen Vertrages“ einig, das war bereits offiziell bekannt gegeben worden. Am Dienstag gab es ein Treffen von Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit Vertretern von Red Bull, um Hindernisse auszuräumen.

Watzke bestätigte dem SID das Treffen, wollte aber zu Inhalten „keine Angaben“ machen. Offensichtlich kamen die beiden Seiten einem Durchbruch nahe: „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte ein DFB-Funktionär dem SID.

Einigung zwischen Red Bull und DFB steht noch aus

Offen ist, zu welchen Konditionen Klopps Vertrag als Fußballchef (Global Head of Soccer) des österreichischen Energydrink-Konzerns (bis 2029) aufgelöst werden kann. Erst danach ist eine Unterschrift beim DFB möglich.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Vorsitzenden Neuendorf, dem Bundesliga-Boss Watzke (Präsident von Borussia Dortmund), dessen Stellvertreter Oliver Leki (SC Freiburg) und DFB-Vize Ronny Zimmermann.

Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Alexander Wehrle, Vorstandschef des VfB Stuttgart, besteht aus drei weiteren Ligavertretern und zehn Personen, die den DFB repräsentieren. Mehrere Vertreter ließen sich im Urlaub informieren.

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff soll Ende der Woche in die USA reisen, wo Klopp bis zum WM-Abschluss als Experte für MagentaTV im Einsatz ist. Zugleich, berichtete BILD, wolle der DFB sich am Wochenende erneut mit Klopps Berater Marc Kosicke treffen.