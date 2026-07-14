Wichtiges Klopp-Treffen in München!

SID 14.07.2026 • 16:18 Uhr Der Deutsche Fußball-Bund und Getränkekonzern Red Bull ringen um eine Lösung in der Personalie des Wunsch-Bundestrainers Jürgen Klopp.

Das Werben um Jürgen Klopp geht in die entscheidende Phase, nach der „Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages“ mit dem Wunsch-Bundestrainer ringt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aktuell mit Red Bull um eine Lösung.

Nach SID-Informationen findet ein entsprechendes Treffen der DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf mit Verantwortlichen des Noch-Arbeitgebers von Klopp am Dienstag statt, laut Sportschau in München. Ob sich die Beteiligten danach zu möglichen Ergebnissen äußern werden, ist offen.

Bei dem Treffen geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen Klopp aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull aussteigen könnte. Zuletzt hieß es, der 59-Jährige könne dem Brause-Giganten möglicherweise als Berater erhalten bleiben.

DFB hofft auf Einigung mit Red Bull

Der DFB mit den Verhandlungsführern Neuendorf und Hans-Joachim Watzke hat sich mit Klopp bereits in der vergangenen Woche in New York auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Der Verband äußerte sich anschließend „zuversichtlich, dass die Verhandlungen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können“ – allerdings „vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull“.

Diese soll spätestens bei abschließenden Gesprächen zwischen Klopp und dessen Boss Oliver Mintzlaff erneut in den USA noch in dieser Woche erfolgen.