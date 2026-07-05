DFB-Sportdirektor: "Bei Per Mertesacker habe ich ein gutes Gefühl"

Christopher Mallmann 05.07.2026 • 13:24 Uhr Per Mertesacker wird mit der Position des DFB-Sportdirektors in Verbindung gebracht. Marcell Jansen wirbt intensiv für den Weltmeister von 2014.

Ex-DFB-Profi Marcell Jansen hat sich in der offenen Sportdirektor-Frage beim DFB für Per Mertesacker starkgemacht.

„Per Mertesacker hat es im Hintergrund richtig vorangetrieben, bei einem großen Klub (dem FC Arsenal; Anm. d. Red.), in einem politischen Umfeld. Er war bei allen akzeptiert, hat gute Arbeit abgeliefert, ist international vernetzt. Er weiß, was gebraucht wird: nicht nur Arbeit nach außen, sondern auch nach innen“, sagte Jansen am Sonntag im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.

Der Schluss des 40-Jährigen: „Bei Per Mertesacker habe ich ein gutes Gefühl. Er kommt aus einem High-End-Job im Nachwuchs – und wir haben das Thema Talente beim DFB.“

Mertesacker bringt sich ins Spiel

Mertesacker war nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft mit dem Sportdirektor-Posten beim DFB in Verbindung gebracht worden. Diesen bekleidet aktuell noch Rudi Völler. Obwohl der Vertrag des 66-Jährigen bis 2028 datiert ist, ist seine Zukunft ungewiss. Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich Völler ebenfalls mit einem Rücktritt.

„Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, irgendetwas zurückzugeben – dafür stehe ich natürlich zur Verfügung“, erklärte Mertesacker zuletzt, als er auf seine Ambitionen angesprochen wurde.