DFB-Sportdirektor: "Bei Per Mertesacker habe ich ein gutes Gefühl"

Ex-DFB-Profi Marcell Jansen hat sich in der offenen Sportdirektor-Frage beim DFB für Per Mertesacker starkgemacht.
Mertesacker? „Habe ein gutes Gefühl“
„Per Mertesacker hat es im Hintergrund richtig vorangetrieben, bei einem großen Klub (dem FC Arsenal; Anm. d. Red.), in einem politischen Umfeld. Er war bei allen akzeptiert, hat gute Arbeit abgeliefert, ist international vernetzt. Er weiß, was gebraucht wird: nicht nur Arbeit nach außen, sondern auch nach innen“, sagte Jansen am Sonntag im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
Der Schluss des 40-Jährigen: „Bei Per Mertesacker habe ich ein gutes Gefühl. Er kommt aus einem High-End-Job im Nachwuchs – und wir haben das Thema Talente beim DFB.“
Mertesacker bringt sich ins Spiel
Mertesacker war nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft mit dem Sportdirektor-Posten beim DFB in Verbindung gebracht worden. Diesen bekleidet aktuell noch Rudi Völler. Obwohl der Vertrag des 66-Jährigen bis 2028 datiert ist, ist seine Zukunft ungewiss. Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich Völler ebenfalls mit einem Rücktritt.
„Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, irgendetwas zurückzugeben – dafür stehe ich natürlich zur Verfügung“, erklärte Mertesacker zuletzt, als er auf seine Ambitionen angesprochen wurde.
Der Weltmeister von 2014 hatte von 2018 bis Juni 2026 als Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Arsenal gearbeitet. Aktuell ist er als WM-Experte beim ZDF zu sehen.