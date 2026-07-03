Per Mertesacker bietet sich beim DFB an

Philipp Heinemann 04.07.2026 • 00:23 Uhr Per Mertesacker kann sich einen Job beim DFB vorstellen - kommt es nach dem Aus von Julian Nagelsmann zu weiteren personellen Veränderungen?

Per Mertesacker kann sich ein Engagement beim Deutschen Fußball Bund gut vorstellen. Er stehe „natürlich zur Verfügung“, erklärte der ehemalige Weltmeister im ZDF. Wenn auch nicht sofort.

Am Tag des Rücktritts von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde Mertesacker gefragt, ob er als neuer Sportdirektor des DFB infrage käme.

„Du bringst mich wieder schön ins Spiel“, sagte der 41-Jährige zu Moderator Jochen Breyer, der das Thema ansprach. Mertesacker war zuletzt lange als Nachwuchsboss bei seinem Ex-Klub FC Arsenal tätig – im Anschluss an die WM, die er als Experte begleitet, will er zunächst Urlaub machen.

Mertesacker will zurückgeben – offene Fragen beim DFB

„Aber eines ist auch klar: Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, irgendetwas zurückzugeben – dafür stehe ich natürlich zur Verfügung“, erklärte Mertesacker.

Beim DFB sind aktuell mehrere personelle Fragen ungeklärt. Klar ist bisher nur, dass Jürgen Klopp neuer Bundestrainer werden soll. Wie sein Staff aussehen könnte, ist ungewiss.