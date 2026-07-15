Diese Monster-Grätsche im WM-Halbfinale sorgt für Begeisterung

Julius Schamburg 15.07.2026 • 23:09 Uhr Djed Spence glänzt im WM-Halbfinale mit einer heldenhaften Rettungstat. Der Verteidiger der Three Lions sorgt mit seiner Aktion für Begeisterung bei den Experten. Die Niederlage kann aber auch er nicht abwenden.

Was für eine Grätsche! Djed Spence hat bei der dramatischen 1:2-Niederlage Englands im WM-Halbfinale gegen Argentinien seine Three Lions mit einer spektakulären Rettungstat vor einem Gegentreffer bewahrt.

Es lief die 57. Minute, England war gerade erst durch Anthony Gordon mit 1:0 in Führung gegangen (55.), als Giuliano Simeone an der rechten Sechzehnerkante frei auf das Tor von Jordan Pickford zulief.

WM: Spence mit „Grätsche fürs Verbandsmuseum“

Spence kam im Vollsprint und entschärfte die Situation mit einer perfekt getimten Grätsche. Simeone war schon im Begriff abzuschließen, als Spence in letzter Sekunde noch dazwischenging.

„Spence! Monstergrätsche!“, brüllte MagentaTV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss in sein Mikrofon: „Kein Foul. Die Grätsche fürs Verbands-Museum. Runter von den Gleisen der Zug fährt ein.“

Sofort stürmten die Mitspieler zu Spence und feierten den Verteidiger für die heldenhafte Rettungstat. Spence selbst ließ einen lauten Freudenschrei heraus.

Ex-Nationalspieler schwärmen von Spence

„Schaut euch nur mal Spences Reaktion an. Das ist genauso wichtig wie das, was gerade am anderen Ende passiert ist. Was für ein Spiel er da gerade hinlegt!“, sagte der ehemalige England-Stürmer Alan Shearer bei der BBC.

Paul Robinson, ehemaliger Nationaltorhüter der Three Lions, war nicht minder begeistert: „Das ist das Tackling des Turniers. Djed Spence war auf der falschen Seite, aber er raste zurück und erwischte ihn mit der Außenseite seines rechten Fußes. Ein großartiger Zweikampf.“