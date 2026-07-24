„Was Klopp erzeugt, ist einzigartig“

SID 24.07.2026 • 14:25 Uhr Der DOSB-Chef sieht im neuen Bundestrainer genau den richtigen Mann für einen Neustart im deutschen Fußball. Er habe "große Hoffnung".

Otto Fricke, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), sieht in Jürgen Klopp genau den richtigen Mann, um die Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster wieder in die Spur zu bringen.

„Jürgen Klopp kann eine sehr wichtige Rolle im Prozess spielen, den deutschen Fußball zu retten. Was der Mann an emotionaler Bindungskraft auch im Team erzeugt, ist einzigartig“, sagte Fricke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Klopp am Freitag in Frankfurt/Main wie erwartet als neuen Bundestrainer präsentiert.

Klopp als Bundestrainer? „Große Hoffnung, dass es klappt“

Der 59-Jährige habe, lobte Fricke, „die besondere Fähigkeit, Intellekt und Emotion zu verbinden, was nicht einfach ist angesichts von 80 Millionen anderen Bundestrainern. Und deswegen habe ich die große Hoffnung, dass das klappt.“