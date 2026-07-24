Auch er spielte bei Klopps Bundestrainer-Entscheidung eine Rolle

Lars Hinzberg 24.07.2026 • 14:06 Uhr Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Republik ist nun offenbar: Jürgen Klopp ist der neue Bundestrainer – auch wegen seines Enkels.

Es ist perfekt: Nach langem Warten und Spekulieren kehrt Jürgen Klopp nun offiziell als DFB-Coach auf die Trainerbank zurück. Wie der 59-Jährige jüngst schon zuvor verriet, hat ein junges Familienmitglied daran einen Anteil gehabt.

Im Podcast Kerners11 verriet der neue Bundestrainer dem Moderator Maxi Meyer-Hohnsbein, wie ihn sein Enkel für den Job motivierte: „Er war ein Jahr alt, als ich in Liverpool verabschiedet wurde. Das waren supersüße Bilder – da sitzt er da im Liverpool-Trikot. Jetzt ist er drei Jahre. Keine Ahnung, was das für ein Gefühl sein wird, wenn es dazu kommt. Aber einer von 1000 Gründen, warum man dann doch wieder zurückkehrt, ist er.“

Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer beim DFB

Wenig überraschend liegt das Fußballspielen bei den Klopps einfach in der Familie: „Mein Enkel fängt jetzt an, ein bisschen zu kicken. Da nicht direkt mit ihm in eine Trainingseinheit einzusteigen, sondern zu warten und zu gucken, wie viel Spaß er daran hat, das fällt uns allen nicht so leicht.“

Zeit für gemeinsame Einheiten mit dem Enkel wird auch in Zukunft noch bleiben. Im Vordergrund steht für den Meistermacher von Dortmund und Liverpool jetzt aber erstmal das Training mit Florian Wirtz, Jamal Musiala und Co.