WM: Presse kann Haaland-Show einfach nicht fassen

SID 06.07.2026 • 00:42 Uhr Norwegen steht erstmals in seiner Geschichte im WM-Viertelfinale. Die heimische Presse kann das Glück kaum fassen.

Norwegen rudert weiter, Brasilien trauert: Erling Haaland schießt die Skandinavier zum ersten Mal in ihrer Geschichte ins Viertelfinale einer WM, der Rekordweltmeister muss seinen Traum vom sechsten Titel einmal mehr begraben.

So reagiert die internationale Presse.

NORWEGEN

NRK: „Erling Haaland hat Norwegen in den Himmel geschickt.“

VG: „Örjan Nyland stand wie eine lebende Mauer, bevor Erling Braut Haaland norwegische Sportgeschichte schrieb. Norwegen hat es noch nie ins Viertelfinale geschafft. Aber Norwegen hatte noch nie Erling Braut Haaland.“

Dagbladet: „Ein Erdbeben. Norwegen hat Brasilien aus der Weltmeisterschaft geworfen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir haben die Supermacht aus der Weltmeisterschaft geworfen. Das ist die größte norwegische Sportleistung aller Zeiten.“

Aftenposten: „HALLELUJA. Historischer WM-Abend. Wir haben Brasilien besiegt. Das norwegische Fußballabenteuer erreicht ungeahnte Höhen und die ganze Welt fiebert mit.“

ENGLAND

The Guardian: „Haalands später Doppelpack schockt Brasilien und schickt Norwegen ins WM-Viertelfinale.“

The Sun: „All Haal King Erling. Erling Haaland gewann die Schlacht, Norwegen gewann den Krieg und das Wikingerschiff rudert ins Viertelfinale.“

SPANIEN

Marca: „Ein Cyborg vernichtet Brasilien.“

AS: „Haaland frisst Brasilien auf. Es sind bereits sieben Tore, die er bei seiner ersten Weltmeisterschaft erzielt hat. Tödlich. Unmenschlich. Der „Cyborg“, vor dem die ganze Welt Angst hat.“

Sport: „Göttergleich! Historisch! Haaland erzielt einen Doppelpack und Norwegen wirft Brasilien raus.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Haaland ist größer als Brasilien. Zwei großartige Tore bestrafen eine glanzlose Selecao, Ancelotti wird nach Hause geschickt. Vor vielen Jahren hätte Norwegens Ausscheiden gegen Brasilien das Ende der Welt bedeuten können, doch die WM hat sich komplett verändert. Nicht einmal Ancelotti konnte ein Wunder vollbringen, und das will bei dem erfolgreichsten Trainer aller Zeiten schon etwas heißen.“

Corriere dello Sport: „Norwegens Traum wurde in East Rutherford wahr: Haalands Doppelpack besiegelte Brasiliens Niederlage.“

Tuttosport: „Erling-Show. Haaland erzielt einen legendären Doppelpack, Nyland wird zum Helden. Ancelottis Brasilien scheidet aus.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Haaland auf Mission, Brasilien zu Hause.“

USA