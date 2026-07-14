Elfmeter-Duell mit Messi? Pickford: "Wird es durchziehen"

SID 14.07.2026 • 05:55 Uhr Lionel Messi scheiterte bei der WM bereits zweimal vom Punkt. Jordan Pickford bringt das zum Schmunzeln.

Jordan Pickford musste schmunzeln. Schon zwei verschossene Elfmeter von Lionel Messi bei der WM? „Ich glaube, so einen Spieler wie Messi bringt das nicht aus der Ruhe“, sagte der englische Torhüter vor dem Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Atlanta, in dem es auch zum „direkten Duell“ zwischen ihm und dem argentinischen Superstar kommen könnte.

Einen psychologischen Vorteil sieht Pickford nicht: „Er wird es einfach durchziehen – und wenn es soweit kommt, heißt es: ich gegen ihn.“

WM: Pickford warnt vor Messi

Messi erzielte bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bisher acht Treffer, vom Punkt blieb der 39 Jahre alte Superstar gegen Österreich und Ägypten jedoch glücklos. Niemand, der viele Elfmeter schieße, könne eine „100-Prozent-Quote“ vorweisen, sagte Pickford. Der Keeper warnte davor, sich im Kampf um das WM-Endspiel nur auf den Ausnahmekönner zu konzentrieren: „Wir wissen alle, wie gut Messi ist. Aber wir wissen auch, wie gut Argentinien ist.“