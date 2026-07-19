ESTA-Problem gelöst: Spanier Capdevila schafft es zum WM-Finale

SID 19.07.2026 • 16:06 Uhr Nachdem sein Einreiseantrag zunächst abgelehnt wurde, bat der 48-Jährige sogar Donald Trump um Hilfe - und ist nun auf dem Weg in die USA.

Der spanische Ex-Weltmeister Joan Capdevila hat es nach Problemen mit seinem ESTA-Antrag pünktlich zum WM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in die USA geschafft. Einem Foto zufolge, dass sein ehemaliger Mannschaftskollege Marcos Senna in den sozialen Netzwerken teilte, stieg er am Sonntagmorgen in den Flieger. Dazu schrieb Senna: „Kurs auf den zweiten Stern“.

Noch am Samstag war unklar, ob Capdevila (48) das WM-Finale vor Ort in East Rutherford verfolgen kann. Der frühere Abwehrspieler und Weltmeister von 2010 hatte berichtet, dass sein ESTA-Antrag abgelehnt worden sei und in den Sozialen Medien sogar um Hilfe von US-Präsident Donald Trump gebeten.

In der Sendung „El Partidazo de COPE“ nannte er die Teilnahme an einem „Legendenspiel“ der spanischen La Liga im Iran 2016 als Grund für die Ablehnung der elektronischen Reisegenehmigung für visumfreies Reisen in die USA. Er bestätigte, dass der spanische Fußballverband (RFEF) versucht habe, über die FIFA zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg.