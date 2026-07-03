Ex-Grünen-Chef regt sich über Merz-Tweet auf

Conrad Fröhlich 03.07.2026 • 19:26 Uhr Der Tweet von Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem deutschen Aus sorgte bundesweit für Empörung. Omid Nouripour, Ex-Grünen-Chef, kritisiert den Kanzler bei SPORT1.

Der Post von Bundeskanzler Merz nach dem deutschen WM-Debakel sorgte nicht nur bei den Fußballfans für Unverständnis. Auch Omid Nouripour, Ex-Grünen-Chef und amtierender Vizepräsident des Bundestages, hat sich in der Sendung „WM Aktuell“ bei SPORT1 über das Vorgehen des Kanzlers geärgert.

„Damit fühlten sich die Leute nicht abgeholt. Jetzt wissen wir ja, dass Tweets vorbereitet worden sind und das Falsche abgesetzt worden ist. Das ist zwar eine Panne. Das passiert jedem mal“, sagte Nouripour am Freitagabend.

Aber: „Wenn der Bundeskanzler das Spiel nicht guckt, sondern schläft, dann kann er vielleicht auch mal warten, bis er aufwacht, und dann einen Tweet absetzen.“

Merz-Tweet irritiert nach DFB-Aus

Den 51-Jährigen störe dabei „dieser unglaubliche Druck, nicht nur in meiner Branche, dass man permanent inszenieren muss. Da sieht man, was das für Grenzen hat.“

Kanzler Merz hatte nach dem deutschen WM-Aus gegen Paraguay mit einem Tweet irritiert, in dem er die Leistung der deutschen Mannschaft lobte.

„Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!“, schrieb der CDU-Politiker in den sozialen Medien: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“