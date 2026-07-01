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FC Bayern: Upamecano-Botschaft nach deutschem WM-Aus
Upamecano-Botschaft an DFB-Stars
Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft spendet Dayot Upamecano seinen Teamkollegen vom FC Bayern Trost.
Lars Hinzberg
01.07.2026 • 13:09 Uhr
Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft spendet Dayot Upamecano seinen Teamkollegen vom FC Bayern Trost.
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