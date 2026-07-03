In Gedenken an Diogo Jota: Tränen bei Cristiano Ronaldo

SID 03.07.2026 • 05:10 Uhr Nach dem Abpfiff gibt es in Toronto ganz große Emotionen. Die Portugiesen widmen den Sieg ihrem verstorbenen früheren Mitspieler. Cristiano Ronaldo kommen die Tränen.

Cristiano Ronaldo streifte sich für die Ehrenrunde das Trikot mit der Nummer 21 über. Der Nummer, die sein genau vor einem Jahr verstorbener Teamkollege und Freund Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft trug.

Sichtlich ergriffen zeigte CR7 mit dem Finger Richtung Himmel, wischte sich die Tränen aus den Augen. Anschließend posierte das gesamte Team mit dem Trikot von Jota für ein gemeinsames Siegerfoto nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien.

Ronaldo: „Für Diogo und für Portugal“

„Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!“ schrieb Torschütze Ronaldo (68., Foulelfmeter nach Videobeweis) bei Instagram. In der Tat war Jota am Donnerstagabend Ortszeit in Toronto für die Portugiesen allgegenwärtig.

„Wir ziehen eine Menge Energie daraus, was Diogo für das Team bedeutet hat“, sagte Trainer Roberto Martinez: „Er war jemand, der immer daran geglaubt hat. Wir haben eine Verantwortung für Diogo und werden für ihn weitermachen. Das ist, was wir in diesem Turnier zu tun haben.“

Jota starb bei Verkehrsunfall

Durch Zufall fiel das K.o.-Spiel gegen die Kroaten ausgerechnet auf den ersten Todestag von Diogo Jota. Der frühere Nationalspieler war bei Anpfiff fast auf die Minute genau vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

„Jeder Tag ist etwas Besonderes, weil wir jeden Tag mit ihm sprechen, er gibt uns Kraft“, sagte Siegtorschütze Goncalo Ramos (90.+4), der den Portugiesen ein Achtelfinal-Duell mit Spanien am Montag in Dallas bescherte.