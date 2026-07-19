Mario Götze: Das hat Thomas Tuchel gefehlt

SID 19.07.2026 • 14:22 Uhr Mario Götze sieht in Jürgen Klopp einen Ausnahmetrainer. Thomas Tuchel hingegen hatte in einer Sache Nachholbedarf.

Jürgen Klopp ist so gut wie Bundestrainer – Ex-Weltmeister Mario Götze kennt den 59-Jährigen noch aus der Zeit vor seinen größten Erfolgen und weiß, was ihn von anderen Trainern unterscheidet. „Was er versteht, ist, wie man mit Menschen umgeht. Spieler führen, Erwartungen managen, Menschen als Gruppe zusammenbringen, das hat er auf perfekte Weise verstanden“, sagte Götze in einem Interview mit The Athletic.

Klopp könne „sehr deutlich sein bei dem, was er will und fordert. Deshalb war er so erfolgreich“, betonte Götze, der von 2010 bis 2013 bei Borussia Dortmund mit Klopp zusammengearbeitet hat. „Er sagte, er müsse Menschen, die sich mögen, zusammenbringen, damit sie 120 Prozent statt 100 Prozent geben können. Genau das hat er getan.“

Tuchel? „Das hat er sich erst erarbeitet“

Ein ähnlich erfolgreicher Trainer wie Pep Guardiola, den Götze aus seiner Zeit beim FC Bayern (2013 bis 2016) kennt, unterscheide sich in seinen Kernkompetenzen von Klopp: „Pep war eher der Spezialist für Taktik und das Einfordern von Leistung“, erklärte Götze: „Er war klug darin, Informationen in einem einfachen 10- bis 20-minütigen Video zu vermitteln oder für zehn Minuten auf den Platz zu gehen, um Taktik zu erklären.“