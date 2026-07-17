Grünes Licht von de la Fuente: Yamal fit fürs WM-Finale

SID 18.07.2026 • 00:30 Uhr Der Jungstar hatte nach einem Tritt gegen den Oberschenkel über Schmerzen geklagt. Nationaltrainer de la Fuente sagt, dass es "keine Probleme" gibt.

Grünes Licht für den Jungstar: Spaniens Lamine Yamal kann im WM-Finale gegen Argentinien auflaufen. Dies erklärte Trainer Luis de la Fuente auf einer Pressekonferenz am Freitagabend in Manhattan. „Ihm geht es gut. Alle haben gut trainiert“, sagte de la Fuente. Auch Außenverteidiger Pedro Porro ist einsatzbereit.

Yamal hatte wie Porro am Donnerstag nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich (2:0) vorsichtshalber nur ein individuelles Training absolviert. Nun wischte de la Fuente auch die letzten Zweifel für einen Einsatz am Sonntag (21.00 Uhr/MagentaTV und ZDF) vom Tisch.

Yamal laborierte an den Folgen des Tritts gegen den linken Oberschenkel, den er im Halbfinale bei der Aktion erlitt, die zum Foulelfmeter und damit zur frühen Führung durch Mikel Oyarzabal führte. „Das war sehr schmerzhaft für ihn, aber jetzt geht es ihm gut, er ist in bester Verfassung, es gibt keine Probleme“, sagte de la Fuente. Der Offensivspieler trug während des Trainings einen Verband am linken Oberschenkel.