Gute Fan-Nachricht für Jürgen Klopp!

SID 16.07.2026 • 11:51 Uhr In Jürgen Klopp sieht die Mehrheit der deutschen Fans den richtigen Nagelsmann-Nachfolger. Für Erfolge muss aber mehr passieren.

Mit ihrem Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp befinden sich die Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) inzwischen auf der Zielgeraden der Verhandlungen, den deutschen Fußballfans dürfte dies recht sein: 60,9 Prozent aller Befragten einer repräsentativen Online-Befragung von bundesligabarometer.de sehen den 59-Jährigen als den besten Nachfolger für den nach dem frühen WM-Aus zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Erst mit weitem Abstand folgen im WM-Barometer, das ein umfangreiches Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung zum Ausscheiden und zu der Zukunft der deutschen Nationalmannschaft abbildet, der langjährige Freiburger Erfolgstrainer Christian Streich (14,6 Prozent) und Österreich-Coach Ralf Rangnick (6,8 Prozent).

Für eine Rückkehr zu erfolgreicheren Zeiten sehen die Umfrageteilnehmer zudem grundlegende strukturelle Veränderungen beim DFB als unumgänglich an – gleichzeitig aber haben sie kaum Vertrauen in die Verantwortlichen, die diesen Umbruch einleiten müssen.

Kein Vertrauen in die DFB-Führung

Demnach gaben gleich 94 Prozent der 6258 Befragten an, dass ein Strukturenwechsel im Verband notwendig sei. Allerdings haben 80,3 Prozent das Vertrauen in die Führungsetage des DFB verloren.

Die Verantwortung für das Ausscheiden sahen die Befragten im Übrigen nicht nur bei Nagelsmann und dessen Trainerstab (56,4 Prozent), sondern bei der gesamten Mannschaft (68 Prozent) – auch wenn die Gründe für das frühe Aus auf viele Entscheidungen des Coaches zurückzuführen seien.