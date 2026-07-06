Jetzt wird Haaland auch noch Rapper

SID 06.07.2026 • 15:00 Uhr Weil sich der 25-Jährige vor zehn Jahren die Langeweile mit einem Rap-Song vertrieben hat, wird er nun offenbar Feature-Gast von DJ Kygo.

Torgigant, Trommler – und bald auch Rapper mit Millionenpublikum? Nach seinem Doppelpack zum WM-Viertelfinaleinzug gegen Brasilien winkt Norwegens Stürmerstar Erling Haaland offenbar auch der Durchbruch als Musiker. Erst gab Haaland bei Norwegens Siegesfeier als Trommler den Takt für das kultige „Ruuh“ vor, nun winkt dem Stürmer ein Gastauftritt als Rapper in einem Remix des norwegischen DJs Kygo.

„Ich veröffentliche den Song, wenn Haaland gegen Brasilien trifft“, hatte der 34-jährige DJ Kygo vor Norwegens Achtelfinale gegen den Rekordweltmeister auf Instagram angekündigt.

Spätestens seit Haaland am Sonntag mit zwei späten Toren beim 2:1-Sieg zum Matchwinner wurde, löste der Beitrag eine Euphoriewelle aus, der sich auch der 25 Jahre alte Torjäger nicht entziehen konnte.

Haaland kommentiert bevorstehenden Release

„Ja ja ja oder ja!!!!!!!!!“, kommentierte Haaland den bevorstehenden Release. Hintergrund ist ein musikalisches Experiment Haalands als Jugendlicher, das im Zuge der WM große Aufmerksamkeit erlangte.

Während seiner Zeit beim norwegischen Klub Bryne FK hatte der damals 15-jährige Haaland gemeinsam mit befreundeten Nachwuchsspielern 2016 einen Rap-Song aufgenommen. Als Beat diente dem Remix eine Produktion von DJ Kygo. Unter dem Namen „Flow Kingz“ veröffentlichte das Trio auf YouTube das Musikvideo mit dem Titel „Kygo Jo“, das mittlerweile 19 Millionen Aufrufe zählt.

Haaland rappt auf Norwegisch

Der zu der Zeit noch recht schmächtige Haaland übernahm dabei den Refrain und rappte auf Norwegisch die Zeilen: „Leute, könnt ihr bitte aufhören, so viel zu reden? Sonst macht es doch keinen Spaß mehr. Redet lieber über die Weltkrise – ich finde, das ist viel wichtiger.“