WM: Haaland feiert "das größte Spiel"

SID 06.07.2026 • 01:39 Uhr Erling Haaland reagiert überraschend cool auf Norwegens Viertelfinaleinzug. Sein Trainer schwärmt, auch Jürgen Klopp ist begeistert.

Erling Haaland blieb erstaunlich gelassen, so, als sei es das Normalste der Welt, was da gerade geschehen war. Allerdings: Sein Dauergrinsen bekam er nicht mehr aus dem Gesicht.

Um ihn herum tobte eine norwegische Party, Haalands Vater Alfie, früher selbst Nationalspieler, tanzte auf der Tribüne mit einem Glas Sekt, dann wurde lauthals gesungen zum Evergreen „Take on me“ der norwegischen Band a-ha. Und, natürlich, gerudert.

„Das ist das größte Spiel in der norwegischen Fußballgeschichte. Ich hoffe, wir haben viele Jugendliche inspiriert. Ich habe gewusst, dass ich meine Chancen bekomme und geduldig darauf gewartet“, sagte Haaland nach seinem Doppelpack (79. und 90.).

Klopp schwärmt von Haaland und Nyland

Norwegen bleibt die einzige Nation, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil Bruno Guimaraes (14.) in East Rutherford einen Foulelfmeter gegen den überragenden norwegischen Torhüter Örjan Nyland vergab. Der Anschluss durch einen weiteren Strafstoß, den Neymar verwandelte (90.+10), kam zu spät.

„Alle Norweger wussten, dass dieses Spiel in beide Richtungen kippen konnte. Es war ein schwieriges Spiel, und am Ende haben wir gewonnen. Ich bin sehr stolz“, sagte Nationaltrainer Stale Solbakken und betonte: „Haaland und alle in unserem Team waren sehr selbstbewusst. Wir wussten, wie wir in Ballbesitz bleiben konnten. Und die langen Bälle haben letzendlich zu einem positiven Ergebnis für uns geführt.“

Es war ein Ergebnis, das nicht nur im Stadion, sondern auch in Norwegen für Enthusiasmus sorgte. das Dagbladet feierte ein „Erdbeben“, Aftenposten jubelte: „Halleluja. Wir haben Brasilien besiegt. Das norwegische Fußballabenteuer erreicht ungeahnte Höhen und die ganze Welt fiebert mit.“