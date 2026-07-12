WM-Märchen endet mit Tränen

SID 12.07.2026 • 02:47 Uhr Erling Haaland umarmt zum Abschied traurig Harry Kane, Trainer Stale Solbakken weint beim Interview.

Erling Haaland umarmte zum Abschied traurig Harry Kane, Trainer Stale Solbakken weinte beim Interview, die Fans spendeten ihren Helden lange Applaus: Mit Stolz, aber auch Tränen in den Augen verließen Norwegens Fußball-Helden nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen England die WM-Bühne. „Danke für die Party“, schrieb die Zeitung VG.

Auch gegen England hatten Haaland und Co. lange Zeit an einer Überraschung geschnuppert, gingen durch Andreas Schjelderup (36.) sogar in Führung, doch am Ende hieß es nach einem Doppelpack von Jude Bellingham (45.+2/93.) 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung.

Trainer Solbakken sichtlich bewegt im Interview

„Die kleinen Unterschiede liefen heute nicht zu unseren Gunsten, aber so ist das Leben. Jetzt müssen wir erst einmal ein bisschen durchatmen“, sagte Solbakken sichtlich bewegt und mit stockender Stimme im TV-Interview.

Daheim in Oslo hatten 135.000 Menschen beim Public Viewing bis weit nach Mitternacht vergeblich die Daumen gedrückt. Als die Niederlage feststand, schrieb das Dagbladet nur: „Das Abenteuer ist vorbei.“

Solbakken empfand aber bei aller Trauer auch Stolz. „Ich hoffe, dass der Sommer 2026 für alle in Ordnung war und dass wir gemeinsam etwas Gutes zustande gebracht haben. Wir hatten fantastische Unterstützung aus ganz Norwegen. Und wir sind dem Hype gerecht geworden. Darauf bin ich wirklich stolz“, sagte der 58-Jährige.

Sieg gegen Brasilien bleibt in Erinnerung

Vor allem der Sieg gegen Brasilien mit Haalands Doppelpack im Achtelfinale (2:1) wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. „Wir haben nach der fantastischen Qualifikation gesagt, dass wir bei der WM noch eine Schippe drauflegen wollen. Das ist uns gelungen, die Jungs haben das geschafft“, sagte Solbakken.