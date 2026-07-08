Heute keine WM im TV! Deshalb ist heute kein Spiel - und wann es weitergeht

SPORT1 08.07.2026 • 08:24 Uhr Die Weltmeisterschaft begeistert die Fußballfans seit Wochen. Nun kommt es erstmals zur einer Lücke im Spielplan - warum gibt es heute kein Spiel? Dann geht es mit der WM weiter.

Die Mammut-WM in den USA, Mexiko und Kanada hat Ruhetag: Zum ersten Mal im Verlauf des XXL-Turniers müssen die Fans einen ganzen Tag lang auf Fußball verzichten.

Nach den letzten Achtelfinals am Dienstag sieht der Spielplan eine Lücke vor, weiter geht es erst am Donnerstag.

Ab dem 9. Juli ist dann zunächst wieder jeden Tag Fußball-Action geboten. Los geht es mit dem Viertelfinal-Kracher zwischen Frankreich und Marokko, das Spiel steigt um 22 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: So geht es weiter

Für Freitag ist dann das Duell zwischen Spanien und Belgien angesetzt, Anpfiff wird um 21 Uhr sein.

Die beiden finalen Partien um das Halbfinale steigen dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zunächst stehen sich um 23 Uhr Norwegen und England gegenüber, das letzte Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz steigt dann um 3 Uhr. Beide Spiele sind nur bei Magenta TV zu sehen.

Dann kommt es zur nächsten Pause, die Halbfinals sind für den 14. und 15. Juli angesetzt, los geht’s jeweils um 21 Uhr. Und dann bleibt nur noch das Spiel um Platz drei (18. Juli, 23 Uhr) und das Finale (19. Juli, 21 Uhr).