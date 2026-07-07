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TV-Plan raus! Diese WM-Viertelfinals laufen nicht im Free-TV

Zwei Viertelfinals nicht im Free-TV

Der TV-Plan für die finalen WM-Spiele ist raus: Die Hälfte der Viertelfinals ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen - außerdem kommt es zu einem Comeback von Experte Thomas Müller.
Thomas Müller erzählt als MagentaTV-Experte eine Anekdote über Marko Arnautović und David Alaba im österreichischen Dialekt. Dabei berichtet er, wie Arnautović einst von Müllers Torinstinkt überrascht war.
SPORT1
Der TV-Plan für die finalen WM-Spiele ist raus: Die Hälfte der Viertelfinals ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen - außerdem kommt es zu einem Comeback von Experte Thomas Müller.

Die Weltmeisterschaft biegt auf die Zielgerade ein – und der TV-Plan steht: Zwei der vier anstehenden Viertelfinals werden exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Und Thomas Müller gibt für eine Partie ein Kurzzeit-Comeback als Experte.

Beim Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien (Dienstag, 22 Uhr) soll Müller einmal mehr zusammen mit Jürgen Klopp vor der Kamera stehen – in den vergangenen Wochen musste er sich der Vorbereitung auf die neue MLS-Saison mit den Vancouver Whitecaps widmen.

Der mögliche neue Bundestrainer Klopp wird – dann an der Seite von Mats Hummels – auch eines der Viertelfinalspiele begleiten, er ist beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen Frankreich und Marokko im Einsatz. Gespielt wird am Donnerstag um 22 Uhr.

Diese WM-Viertelfinals laufen exklusiv bei MagentaTV

Während diese Partie auch zusätzlich im Free-TV übertragen wird, ist das in der Runde der letzten Acht nicht immer der Fall.

MagentaTV zeigt am Samstag, 11. Juli, zunächst den Kracher zwischen Norwegen und England exklusiv. Begleitet wird die Partie unter anderem von TV-Experte Hummels, Anpfiff ist um 23 Uhr.

Und auch das letzte Viertelfinale (Sonntag, 3 Uhr) ist ausschließlich bei MagentaTV zu sehen. Gesucht wird hier der Sieger aus den Duellen Argentinien – Ägypten sowie Schweiz – Kolumbien. Erneut wird Hummels seine Einschätzungen abgeben.

TV-Plan: Das WM-Viertelfinale in der Übersicht

  • Donnerstag, 9. Juli um 22 Uhr: Frankreich – Marokko (ARD & MagentaTV)
  • Freitag, 10. Juli um 21 Uhr: Spanien – Belgien (ZDF & MagentaTV)
  • Samstag, 11. Juli um 23 Uhr: Norwegen – England (MagentaTV)
  • Sonntag, 12. Juli um 3 Uhr: Argentinien/Ägypten – Schweiz/Kolumbien (MagentaTV)

Übrigens: Klar ist auch bereits, dass alle Spiele ab dem Halbfinale im Free-TV empfangbar sind. Die genaue Verteilung von ARD und ZDF ist noch nicht bekannt.

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