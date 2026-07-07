TV-Plan raus! Diese WM-Viertelfinals laufen nicht im Free-TV

SPORT1 07.07.2026 • 10:30 Uhr Der TV-Plan für die finalen WM-Spiele ist raus: Die Hälfte der Viertelfinals ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen - außerdem kommt es zu einem Comeback von Experte Thomas Müller.

Die Weltmeisterschaft biegt auf die Zielgerade ein – und der TV-Plan steht: Zwei der vier anstehenden Viertelfinals werden exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Und Thomas Müller gibt für eine Partie ein Kurzzeit-Comeback als Experte.

Der mögliche neue Bundestrainer Klopp wird – dann an der Seite von Mats Hummels – auch eines der Viertelfinalspiele begleiten, er ist beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen Frankreich und Marokko im Einsatz. Gespielt wird am Donnerstag um 22 Uhr.

Diese WM-Viertelfinals laufen exklusiv bei MagentaTV

Während diese Partie auch zusätzlich im Free-TV übertragen wird, ist das in der Runde der letzten Acht nicht immer der Fall.

MagentaTV zeigt am Samstag, 11. Juli, zunächst den Kracher zwischen Norwegen und England exklusiv. Begleitet wird die Partie unter anderem von TV-Experte Hummels, Anpfiff ist um 23 Uhr.

Und auch das letzte Viertelfinale (Sonntag, 3 Uhr) ist ausschließlich bei MagentaTV zu sehen. Gesucht wird hier der Sieger aus den Duellen Argentinien – Ägypten sowie Schweiz – Kolumbien. Erneut wird Hummels seine Einschätzungen abgeben.

TV-Plan: Das WM-Viertelfinale in der Übersicht

Donnerstag, 9. Juli um 22 Uhr: Frankreich – Marokko (ARD & MagentaTV)

Frankreich – Marokko (ARD & MagentaTV) Freitag, 10. Juli um 21 Uhr: Spanien – Belgien (ZDF & MagentaTV)

Spanien – Belgien (ZDF & MagentaTV) Samstag, 11. Juli um 23 Uhr: Norwegen – England (MagentaTV)

Norwegen – England (MagentaTV) Sonntag, 12. Juli um 3 Uhr: Argentinien/Ägypten – Schweiz/Kolumbien (MagentaTV)