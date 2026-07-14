Olise beim FC Bayern "verschenkt"? Hummels wird deutlich

Julius Schamburg 14.07.2026 • 21:12 Uhr Michael Olise spielt bei der französischen Nationalmannschaft und beim FC Bayern auf unterschiedlichen Positionen. Wird der Ballkünstler richtig eingesetzt?

Michael Olise bespielt für Frankreich bei der WM die Zehnerposition, während er beim FC Bayern zumeist als Rechtsaußen aufläuft. TV-Experte Mats Hummels hat analysiert, wieso Olise – seiner Meinung nach – in beiden Mannschaften genau richtig eingesetzt wird.

MagentaTV-Moderator Johannes B. Kerner fragte den Experten vor dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (LIVETICKER), ob Olise bei Bayern auf der rechten Außenbahn „verschenkt“ sei? „Ich finde, in einem System wie Bayern es spielt, nicht“, sagte Hummels.

Hummels: Wieso Bayern Olise richtig einsetzt

Denn seit der Ära Arjen Robben und Franck Ribéry habe sich bei den Münchnern die Flügelzange etabliert und das Spiel würde vermehrt über die beiden Außenbahnen laufen. „Spieler die initiieren. Deswegen ist er da nicht verschenkt, weil er da super dominant im Spiel ist, so wie Bayern spielt“, fuhr der ehemalige BVB-Profi fort.

Anders sähe es bei der französischen Nationalmannschaft aus, wo er vermeintlich als Rechtsaußen weniger Bälle bekommen würde. „Deswegen macht es sehr viel Sinn, ihn auf die Zehn zu packen“, meinte Hummels: „Manchmal wechseln sie ein bisschen. Ousmane Dembélé und er. Er ist auch auf der Zehn wirklich ein absolut perfekter Spieler.“

„Einer der besten Fußballer der Welt“

Für Hummels ist Olise einer der „Top-3-Spieler der WM, Top-3-Spieler der Welt“. Und unabhängig davon, wo der Ballkünstler sich auf dem Rasen rumtreibt: „Er hat gezeigt, dass er sowohl auf Rechtsaußen als auch auf der Zehn einer der besten Fußballer der Welt ist.“