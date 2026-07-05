Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Ibrahimovic: "Ich hätte vier Rote Karten bekommen"

„Ich hätte viermal Rot bekommen“

Zlatan Ibrahimovic zollt der französischen Nationalmannschaft Respekt und scherzt, dass er nicht so ruhig geblieben wäre.
Im Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich kommt es in Halbzeit eins zu einer Aufreger-Szene. Superstar Kylian Mbappé bekommt fern abseits des Balles einen Schlag von Gegenspieler Matias Galarza ab. Dieser kommt ungeschoren davon - eine Fehlentscheidung für Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich.
Stefan Junold
Zlatan Ibrahimovic zollt der französischen Nationalmannschaft Respekt und scherzt, dass er nicht so ruhig geblieben wäre.

Zlatan Ibrahimovic glaubt, dass er nicht so ruhig geblieben wäre, wenn er gegen das Paraguay gespielt hätte, das Frankreich bei der WM 2026 mit harten und teils unfairen Aktionen malträtiert hat.

„Ich hätte in diesem Spiel wahrscheinlich vier Rote Karten bekommen. Und vielleicht hätte ich jemanden … Ich mag echte Spiele“, sagte der Ex-Profi in seiner Rolle als TV-Experte bei Fox Sports.

Die Franzosen hatten sich im Achtelfinale gegen die Südamerikaner mit 1:0 durchgesetzt. Ihre Gegenspieler sorgten mit Schlägen, Fouls und ähnlichen fiesen Handlungen für Aufsehen.

Ibrahimovic lobt Frankreich

„Es war eine andere Herausforderung für die französische Mannschaft. Es ging vor allem darum, sich nicht provozieren zu lassen, ruhig zu bleiben und nicht ihr Spiel mitzuspielen“, erklärte Ibrahimovic.

„Frankreich hat Ruhe bewahrt, sie haben getan, was sie tun mussten. Sie haben mit einem Lächeln geantwortet, ein Tor erzielt und gefeiert – das ist die beste Art zu reagieren“, lobte der Schwede die Art, wie die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps mit der Spielweise Paraguays umgegangen ist.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite