Ibrahimovic: "Ich hätte vier Rote Karten bekommen"

Stefan Junold 05.07.2026 • 10:58 Uhr Zlatan Ibrahimovic zollt der französischen Nationalmannschaft Respekt und scherzt, dass er nicht so ruhig geblieben wäre.

Zlatan Ibrahimovic glaubt, dass er nicht so ruhig geblieben wäre, wenn er gegen das Paraguay gespielt hätte, das Frankreich bei der WM 2026 mit harten und teils unfairen Aktionen malträtiert hat.

„Ich hätte in diesem Spiel wahrscheinlich vier Rote Karten bekommen. Und vielleicht hätte ich jemanden … Ich mag echte Spiele“, sagte der Ex-Profi in seiner Rolle als TV-Experte bei Fox Sports.

Die Franzosen hatten sich im Achtelfinale gegen die Südamerikaner mit 1:0 durchgesetzt. Ihre Gegenspieler sorgten mit Schlägen, Fouls und ähnlichen fiesen Handlungen für Aufsehen.

Ibrahimovic lobt Frankreich

„Es war eine andere Herausforderung für die französische Mannschaft. Es ging vor allem darum, sich nicht provozieren zu lassen, ruhig zu bleiben und nicht ihr Spiel mitzuspielen“, erklärte Ibrahimovic.