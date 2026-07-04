Didi Hamann fordert auch Joshua Kimmichs Rücktritt!

SID 04.07.2026 • 09:59 Uhr Dietmar Hamann ist der Meinung, dass der DFB-Kapitän einem Umbruch nicht im Wege stehen sollte. Auch Alternativen hat der TV-Experte sofort parat.

TV-Experte Dietmar Hamann hat Kapitän Joshua Kimmich nahegelegt, aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückzutreten. „Ich bin der Meinung, dass Kimmich in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen sollte. Ich muss doch mal andere Spieler ranlassen“ sagte der Vize-Weltmeister von 2002 im „TOMorrow Business“-Podcast.

„Von so einem Spieler erwarte ich, dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert – und das kann man ihm nicht vorwerfen –, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg“, führte der 52-Jährige aus.

Hamann würde Bayern-Profi Kimmich einen Rückzug „wahnsinnig hoch anrechnen“. Dies könne einem Umbruch in der Nationalmannschaft zugutekommen.

Spannende Alternativen auf Kimmichs Position

Andere Spieler möchte Hamann auch im Mittelfeld des DFB-Teams sehen. Bei Sky nannte er Angelo Stiller und Tom Bischof. Die aktuellen Spieler hätte man sich „zu lange angesehen“, sagte Hamann, der sich ebenso für einen Rücktritt von Leon Goretzka und Leroy Sané aussprach.