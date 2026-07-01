Kimmich meldet sich nach WM-Debakel: "Das macht mich fertig"

Zwei Tage nach dem blamablen WM-Aus hat sich nun auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und seine bittere Enttäuschung mit den Fans geteilt.
Kimmich: „Das macht mich fertig“
„Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen“, leitete Kimmich sein Statement bei Instagram ein.
„Gemeinsam hatten wir vor, eine sehr erfolgreiche WM zu spielen, Deutschland würdig zu vertreten und einen kleinen Beitrag für eine positive Entwicklung in unserem Land zu leisten“, betonte der Bayern-Star und ergänzte: „Und wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig.“
Kimmich nach WM-Debakel: „Aufgeben ist für mich niemals eine Option“
Die Enttäuschung über das Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay sei groß. Kimmich stellte jedoch klar: „Aufgeben ist für mich niemals eine Option. Um wieder klarzukommen, werde ich aber sicher mehr als ein paar Tage brauchen.“
Abschließend bedankte sich der 31-Jährige bei allen, „die an uns geglaubt und uns begleitet haben. Wir hätten Euch allen und auch uns gerne mehr zurückgegeben.“
Kimmich war bei den deutschen Spielen bei der WM stets von Beginn an als Rechtsverteidiger aufgelaufen. Im Laufe des Turniers flammte die Debatte, ob der Kapitän lieber ins Mittelfeld rücken solle, einmal mehr auf. Gegen Paraguay lief Kimmich dann ab der 79. Minute tatsächlich in der Zentrale auf.