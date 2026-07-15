"Ich bin sprachlos": Argentinien feiert nächste Auferstehung

SID 15.07.2026 • 23:59 Uhr Wieder einmal stand der Weltmeister am Abgrund, wieder einmal rettete er sich - auch dank Messi. Tränen flossen, die Gesänge der Fans hallten nach.

Nach dem „Sieg für die Ewigkeit“ thronte Lionel Messi auf den Schultern von Enzo Fernández. Argentiniens Comeback-Könige feierten den Finaleinzug und ihren Volkshelden, der mit zwei Vorlagen den unfassbaren Schlussspurt des von einem unbändigen Willen getriebenen Titelverteidigers geprägt hatte.

Sie sangen und tanzten auch weit nach dem Happy End noch immer auf dem Rasen von Atlanta vor ihren Fans.

„Ich bin sprachlos“, sagte Trainer Lionel Scaloni mit Tränen in den Augen. „Es ist schwierig zu erklären. Diese Gruppe überrascht mich immer wieder aufs Neue. Wir sind einzigartig, das ist keine Arroganz. Dieses Trikot gibt alles bis zum Ende, lässt alle Kräfte auf dem Platz.“ Die Zeitung La Clarín schrieb von einem „epischen Spiel“, La Nacion schwärmte dazu von einem „Sieg für die Ewigkeit“.

Martínez gibt Tränen-Interview

Auf der Tribüne weinte Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo, am berühmten Obelisken in der Hauptstadt Buenos Aires herrschte Ausnahmezustand. Im Finale von East Rutherford kann die Albiceleste am Sonntag gegen Spanien ihren WM-Titel als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 erfolgreich verteidigen.