"Inakzeptabel": Frankreich-Star zerlegt eigene Mannschaft

Philipp Schmidt 19.07.2026 • 10:04 Uhr Frankreich spielt gegen England im Spiel um Platz drei eine Halbzeit zum Vergessen. Nach der Partie findet ein Star überdeutliche Worte für die Leistung.

Frankreich-Star Adrien Rabiot hat nach der turbulenten 4:6-Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen England mit heftigen Aussagen die Leistung der eigenen Mannschaft kritisiert. Der Mittelfeldspieler, der selbst über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen gestanden hatte, sprach bei BeIN Sports von einem „ziemlich beschämenden“ Auftritt in den ersten 45 Minuten, nach denen sein Team mit 0:4 zurücklag.

Bei einigen Spielern habe er Verhaltensweisen beobachtet, die er „zuvor noch nie gesehen“ habe. „Es ist enttäuschend, denn es war das letzte Spiel, um auf sich aufmerksam zu machen.“ Zwar stellte Rabiot klar, dass die Enttäuschung nach dem Halbfinal-Aus gegen Spanien ein Grund dafür sein könne, dass der letzte Wille gefehlt habe, „aber es gab eine Aufgabe bis zum Ende – und wir können sie nicht einfach so vermasseln“.

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Zufrieden zeigte sich der Milan-Profi mit der Reaktion nach der Halbzeitpause, als sein Team „ein bisschen Stolz“ gezeigt hätte. An seinem Gesamtfazit könne dies jedoch auch nichts mehr ändern, „weil in der ersten Halbzeit bestimmte Verhaltensweisen inakzeptabel waren“.

Presse straft Frankreich ab

Auch die heimische Presse strafte die Mannschaft ab. L’Équipe verteilte gleich fünfmal eine Bewertung von lediglich zwei von zehn Punkten an die Spieler. Es erwischte Désiré Doué, Rayan Cherki, Malo Gusto, Théo Hernández und Ibrahima Konaté. Als einziger Spieler erhielt Doppeltorschütze Kylian Mbappé mehr als fünf Punkte (sieben).